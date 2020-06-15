父中風、母市場賣魚…獨子竹南科學園區遇死劫　鄰居慟：他乖巧又懂事

記者黃孟珍、莊智勝、徐愷昕／苗栗報導

苗栗竹南科學園區15日上午發生一起死亡車禍，20歲的王姓男大生當時騎乘機車準備前往公司實習，不料卻在科學路與科中路口與左轉轎車發生碰撞，強大的力道當場讓王男噴飛、重重撞上20公尺遠的人行道，經送醫搶救後仍宣告傷重不治。

路口監視器畫面拍下，當時路口轎車左轉，而王男則騎著機車自對向車道駛來，當場反應不及撞上自小客車頭，猛烈的撞擊力道當場讓機車斷成兩截、後輪拋飛，而王男整個人也當場噴飛，騰空近3秒鐘，最後重重撞在20公尺遠的人行道上，頭顱破裂濺血，畫面相當驚悚。

▲人行道上留下大片血跡，畫面相當驚悚。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，家住竹南的死者王姓男子年僅20歲，為家中獨子，上有2個姐姐都已嫁人，王母平時在市場賣魚，王父因中風都在家中給外勞照顧，現就讀新北市某知名科技大學化學工程系三年級的他，在校擔任系排隊長，目前在新竹工研院實習，每逢假日都會從學校回家幫忙分擔家計。鄰居透露，王男真的非常乖巧且懂事，對於發生這樣的事情，他們聽聞噩耗後都感到非常遺憾與不捨。

15日一早王男騎車前往公司實習，不料卻在途中發生死亡意外，家屬聞訊後哀痛欲絕，目前正在殯儀館處理相關事宜。警方初步調查，雙方疑似皆有搶號誌的情況，但確切肇事責任歸屬為何，仍待深入釐清。

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▲王男的機車斷成兩截、後輪拋飛。（圖／記者黃孟珍攝）