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畫面曝光！男欠百萬遭亂棒毆殺「棄屍銅鑼峭壁」　警消吊掛2小時拉起遺體

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記者鄧木卿、李忠憲、莊智勝／台中報導

苗栗銅鑼山區驚傳駭人棄屍案，家住台中的陳姓嫌犯（46歲）因百萬債務糾紛，竟在談判後殺害51歲的陳姓男子，隨後還跨縣市運往苗栗山區棄屍，直到3天後才在律師的陪同下自首。整起案件13日晚間曝光，警方發動大規模搜山，終於在晚間8時許於發現陳男遺體懸掛在一處峭壁的樹幹上，搜救人員以垂降方式、耗時2個多小時，才終於將遺體拉回路面。

▲▼男欠債百萬遭殺棄屍苗栗銅鑼山區峭壁，警消合力拉起遺體。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲陳男因積欠百萬元債務而遭殺害棄屍，搜救人員13日深夜仍在進行遺體吊掛作業。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方調查，陳嫌供稱妻子去年借給陳姓男子100多萬元，但對方欠款許久不還，他才找來友人助陣聲討，雙方相約在豐原區一處鐵皮屋內談判，過程中一言不合撕破臉，陳嫌憤而拿起水管、棍棒等物活活將陳男打死，翌日再與好友駕駛4輪傳動吉普車運往苗栗銅鑼鄉山區棄屍；而陳嫌在殺人後躲藏了3天，直到13日才在律師的陪同下向警方自首。

▲▼男因債務糾紛遭棄屍苗栗銅鑼山區。（圖／民眾提供）

▲▼男因債務糾紛遭棄屍苗栗銅鑼山區。（圖／民眾提供）

▲陳嫌棄屍地點十分偏僻，須徒步走上半個多小時才能抵達，附近相當荒無、杳無人煙。（圖／民眾提供）

警方接獲報案後不敢大意，13日晚間立即號召人力前往棄屍山區，並發動大規模搜山，於晚間8時許在一處峭壁的樹幹上發現陳男遺體；由於棄屍地點相當偏僻，必須徒步行走半個多小時才能抵達，且陳男陳屍地點相當陡峭，附近還有超大高壓電塔，搜救人員只能懸空進行吊掛作業，將遺體以繩索綑綁固定後，再緩慢拉回路面，整段過程耗時2個多小時，待陳男遺體拉上來後，已是深夜11時。

外傳涉案的兩名兇嫌中有一人有救難隊員背景，因此才會如此熟悉銅鑼山區地形，刻意選在杳無人煙的荒崖斷壁處棄屍；但這一點警方仍無法證實，由於2嫌拒絕夜間偵訊，因此只能待14日上午再行訊問，全案朝過失致死罪嫌方向偵辦。

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▼在主嫌陳嫌自首後，警方深夜再帶回另名嫌疑人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼苗栗山區棄屍案！警方深夜帶回其中一位嫌疑人到分局。（圖／記者李忠憲翻攝）

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