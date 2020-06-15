竹南科學園區死亡車禍！男大生「背景曝光」　每天騎40分鐘到新竹工研院實習

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗竹南科學園區15日上午發生一起死亡車禍，20歲的王姓男大生當時騎乘機車準備前往公司實習，不料卻在科學路與科中路口與左轉轎車發生碰撞，強大的力道當場讓王男噴飛、重重撞上20公尺遠的人行道，經送醫搶救後仍宣告傷重不治。家屬接獲噩耗後哀痛欲絕，目前仍在殯儀館處理相關事宜，對於細節不願發言。

▲王男的機車斷成兩截、後輪拋飛。（圖／記者黃孟珍攝）

路口監視器畫面拍下，當時路口轎車左轉，而王男則騎著機車高速自對向車道駛來，當場反應不及撞上自小客車頭，猛烈的撞擊力道當場讓機車斷成兩截、後輪拋飛，而王男整個人也當場噴飛，騰空近3秒鐘，最後重重撞在20公尺遠的人行道上，頭顱破裂濺血，畫面相當驚悚。

▲人行道上留下大片血跡，畫面相當驚悚。（圖／記者黃孟珍攝）

警消獲報趕抵現場，發現王男的機車還波及到2名正在停等紅燈的女騎士，3輛機車撞成一團，而倒在人行道處的王男傷勢相當嚴重，雖然當下立即送醫搶救，但仍宣告不治身亡。

據了解，家住竹南的死者王姓男子年僅20歲，現就讀新北市某知名科技大學化學工程系三年級，在校擔任系排隊長，目前在新竹工研院實習，單趟車程約3、40分鐘，15日一早王男騎車前往公司實習，不料卻在途中發生死亡意外，家屬聞訊後哀痛欲絕，目前正在殯儀館處理相關事宜。警方初步調查，雙方疑似皆有搶號誌的情況，但確切肇事責任歸屬為何，仍待深入釐清。

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▼事發當下撞擊力道相當強大，王男整個人噴飛騰空。（圖／記者黃孟珍翻攝）