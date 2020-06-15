綠帽夫飯店守整晚！愛妻門內交纏小王　叫聲傳遍「整條走廊」…他聽完全程崩潰

▲戴姓人夫抓包妻子外遇，在飯店門外守候一夜，果真聽到妻子與小王的激戰聲，崩潰聽完全程後提告。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

楊姓人妻與郭姓小王大搞外遇，還相約淡水遊玩過夜。楊女的戴姓丈夫早已懷疑2人姦情，於是請來徵信社調查，並在確認2人入住飯店後，在房門外守候一夜，果真在隔天上午聽見2人的激戰聲，讓戴男頓時頭冒綠光，等待2人完事步出房間時，立刻衝入攤牌並報警，隨後由警方扣得使用過的衛生紙後提告求償，法院最後判郭男須賠償戴男30萬元。

根據判決，戴男提告主張，郭男明知道楊女已婚，卻仍對方交往，還在2017年3月4日一同北上淡水遊玩，並於同晚入住某飯店。早已懷疑2人姦情的戴男是先以請來徵信社調查，大夥在確認楊女與郭男入住飯店後，在門外守了一夜，直到隔天上午6、7時，房門內傳來了楊女的呻吟聲，氣得戴男忍住怒火，等待2人完事不出房門時，立刻報警並衝進房內扣得使用過的衛生紙送檢，隨後提告求償。

法官在審理期間，郭男辯稱，戴男與楊女感情早已不睦，而他只是基於朋友的立場給予精神支持，陪楊女到淡水遊玩散心，而事發當天，2人雖然同在飯店內，但並沒發生任何事。

郭男還表示，警方一直到眾人離開後才回到房間採證，且全由戴男支配，不能確保送檢的衛生紙是否曾經過加工，因此該衛生紙團應沒有證據能力。此外，戴男所提供的錄音檔，並不能證明就是楊女的聲音，且縱使是在場的錄音，也是竊錄來的，是違法取得的證據，並沒有證據能力。再者，戴男與楊女之間的配偶權早已名存實亡，「戴男早就預謀用各種手段逼迫楊女離婚」。

對此，徵信社人員出面證稱，他受託調查楊女是否外遇，並在2017年3月4日晚間11、12時到飯店，並確認楊女與郭男在此過夜，隨後就通知戴男，並在2人的房間對面另開一間房，眾人就在楊女的房門外守候一夜，而因該飯店隔音設備非常差，「幾乎整條走廊都聽得到，包括洗澡、講話、做愛都可聽到聲音」，事發當時他還請戴男確認呻吟聲是否就是楊女所發出，隨後也拿出手機錄音」，一直等到2人完事走出房間，戴男才報警，並等到警方到場蒐證後才離開。

法官審理時調查，警方所送檢的衛生紙確實驗出郭男的精子細胞，且還混和楊女的DNA，縱使郭男辯稱檢體經過加工，但戴男並無法取得他的精液，根本無法再做加工，而郭男也提不出合理解釋，法官因此認定2人姦情，判郭男須賠償戴男30萬元。全案確定。

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