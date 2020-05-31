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「鬧區整排店面」包租公身價破億　通過紓困爽領萬元！攤商傻：應該追回

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▲紓困方案引起許多亂象，上億身價包租公也成功申請。（圖／翻攝東森新聞）

▲紓困方案引起許多亂象，上億身價包租公也成功申請。（圖／翻攝東森新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，許多人收入受到影響，政府提出紓困方案。但桃園一位有「整排鬧區店面」包租公，雖然身家上億，也去申請紓困，成功申請通過，引請各方爭議。

根據「東森新聞」報導，紓困方案雖然是政府美意，但也出現不少亂象。桃園一名包租公，在鬧區擁有一整排店面，雖然坐擁破億身價，卻還是申請了萬元紓困補助，並且因為不動產沒列入所得，順利核准通過。

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▲紓困方案引起許多亂象，上億身價包租公也成功申請。（圖／翻攝東森新聞）

以桃園車站附近為例，一間店面租金約5至10萬元不等，若有多間每月收入也不少。有附近攤商對包租公做法表示不認同，應該追回紓困金，讓給真正有需要的人；但也有人認為，也許包租公也受到疫情影響，收不到租金，因此才去申請。

由於不動產無法變現，依據中央審查，原則不納入計算。因此才出現有些民眾有許多不動產，但是也成功通過審核，拿到1萬元紓困金。除了桃園包租公外，也有民眾投資1800萬元，還是順利申請到補助。

除此之外，由於擴大急難紓困方案無保定義模糊，只要申請當下無保就符合資格，更有民眾動歪腦筋，為了符合無保資格先行退勞保，等確定拿到補助後，再重新納保，各種亂象也引起許多爭議。

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