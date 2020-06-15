　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美前海軍陸戰隊成員「隨身碟涉國家機密」　遭俄羅斯判處16年徒刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國前海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）15日被俄羅斯法院判處16年徒刑。（圖／路透）

▲惠蘭認為審判如同騙局。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國前海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）15日被俄羅斯法院以間諜罪判處16年徒刑；就在判決揭曉前，他形容審判如同騙局，並呼籲美國總統川普、他國領袖等人結束這一切。惠蘭擁有美國、愛爾蘭、英國與加拿大的公民身分，他的判決如今可能使得俄美關係惡化。

BBC報導，惠蘭2018年12月28日在莫斯科一家酒店被逮捕，安全官員聲稱他的隨身碟藏有國家機密資訊，本月15日被莫斯科法院判定有罪，必須服刑16年。美國駐莫斯科大使沙利文（John J Sullivan）聲稱，這將損害俄美關係。

50歲的惠蘭擁有四個國家的公民身分，他在加拿大出生，接著移居美國，來自密西根州城市諾維（Novi）。根據軍事紀錄，據悉他擔任過警察，1994年加入美國海軍陸戰隊預備隊，並於2004年與2006年前往伊拉克；正是在服役期間，他首次訪問俄羅斯，隨後也多次來到這個國家。

惠蘭否認俄羅斯的指控，並稱他以為隨身碟中儲存的是假期照片，他是遭人設局。《路透社》報導，判決出爐後，沙利文認為沒有證據可以證明惠蘭有罪，要求立刻釋放他。

惠蘭的律師茲赫里本科夫（Vladimir Zherebenkov）曾表示，惠蘭在拘留時期被告知，他會參與俄羅斯與美國的換囚計畫。俄羅斯外交部則表示，曾多次向美國提議交換囚犯，但更多細節則不得而知。

莫斯科多次要求華府釋放兩名俄羅斯公民，分別是軍火商布特（Viktor Bout）與飛行員亞羅申科（Konstantin Yaroshenko）。莫斯科法院表示，惠蘭將在安全級別最高的監獄服刑，他的案件已關閉，因為當局稱審判涉及國家機密。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

 
ET快訊
獨／醉小開BMW載辣妹...撞死身障男　父現身告別式嗆：遺體
竹南科學園區車禍爆頭亡！　男大生「背景曝光」
快訊／東區保時捷撞警車！　20歲警倒地送醫搶救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美前海軍陸戰隊成員「隨身碟涉國家機密」　遭俄羅斯判處16年徒刑

愛知縣「行李箱腐屍案」重大進展！重慶女遭棄屍河畔　警逮捕31歲中國男

日外相談「開放台灣人入境」：積極考慮　6月底日越商務客搶先互訪

不爽女友被人看！酒醉男突變大怒神　開車輾繼母3次

白人男倒地…臉冒血遭示威者包圍　非裔扛起他救命「見證黑白和解」

糊塗父下車後把兒女「鎖在車上」4小時　高溫32度活活熱死

不登新聞也OK！臉書拒「分享廣告收入」　斥：被迫補貼競爭對手

刑期高達2750年！性侵6歲女童「數百次」　噁男身背220罪名…坐牢一輩子也不夠

北韓連日砲轟！　連「平壤冷麵主廚」也開罵：南韓官員吃麵很狡猾

20例疑「夜生活」群聚感染！東京新增48確診...政府應戰第2波疫情

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

美前海軍陸戰隊成員「隨身碟涉國家機密」　遭俄羅斯判處16年徒刑

愛知縣「行李箱腐屍案」重大進展！重慶女遭棄屍河畔　警逮捕31歲中國男

日外相談「開放台灣人入境」：積極考慮　6月底日越商務客搶先互訪

不爽女友被人看！酒醉男突變大怒神　開車輾繼母3次

白人男倒地…臉冒血遭示威者包圍　非裔扛起他救命「見證黑白和解」

糊塗父下車後把兒女「鎖在車上」4小時　高溫32度活活熱死

不登新聞也OK！臉書拒「分享廣告收入」　斥：被迫補貼競爭對手

刑期高達2750年！性侵6歲女童「數百次」　噁男身背220罪名…坐牢一輩子也不夠

北韓連日砲轟！　連「平壤冷麵主廚」也開罵：南韓官員吃麵很狡猾

20例疑「夜生活」群聚感染！東京新增48確診...政府應戰第2波疫情

警察節報佳音　徐國勇：4.8億精進執勤裝備「更新、更好、更輕」

助魚池弱勢學童「安心向學」！　南投縣府發放慰助金

蔡鎮宇從美國大學畢業返台選秀　好友林家正應援

彰化鐵路高架化「2軌→4軌」經費增　林佳龍允提協助方案

Google Stadia突破百萬次下載！　雲端遊戲擴張支援全Android手機

美前海軍陸戰隊成員「隨身碟涉國家機密」　遭俄羅斯判處16年徒刑

美軍證實「F-15戰機墜毀北海」！重大搜救啟動　3機盤旋失事地上空

子瑜回歸穿露腰裙有夠辣！完美氣色靠「乾燥繡球花」唇膏

粉嫩超療癒！台北「穗花棋盤腳」提前開花..如夏夜短暫煙火

父中風、母市場賣魚…獨子竹南科學園區遇死劫　鄰居慟：他乖巧又懂事

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

非裔生前畫面曝光：今天我女兒生日

陰謀論瘋傳：下周世界末日！

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

金與正揚言動武　南韓：情況十分嚴重

越南漁船遭陸海警船劫持　損失達64萬元

7歲兒非親生　爸媽告訴他：你也不是

難怪會生氣！傳單驚見「李雪主赤裸拍AV」

俄清純農家女虐殺2男　先姦後殺

27歲非裔男驗屍結果出爐：死因列凶殺

川普16秒走下坡影瘋傳　怒推文：坡太滑！

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

更多熱門

相關新聞

僅3國相信美國抗疫贏中國　驚見台灣

僅3國相信美國抗疫贏中國　驚見台灣

德國民調公司與民主聯盟基金會進行一項調查，結果發現在53個國家之中，僅有3國認為美國抗疫舉措比中國好；這3國分別為台灣、美國與南韓。另外調查發現，台灣有87%受訪者對於政府的防疫感到滿意。

出生6週男嬰　慘被家犬咬死

出生6週男嬰　慘被家犬咬死

川普嗆中國持續違背諾言！

川普嗆中國持續違背諾言！

宣告川普大選出局太早！關鍵在川粉

宣告川普大選出局太早！關鍵在川粉

報告揭北韓核彈頭增加　9國持續角力

報告揭北韓核彈頭增加　9國持續角力

關鍵字：

間諜海軍陸戰隊北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

新冠肺炎再增2確診　全是境外移入

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士噴飛空中狂轉圈墜地亡

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

恆春民宿老闆砸車！女護爸悲吼：該讓你糟蹋

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面