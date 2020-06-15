「爸媽被嗆三字經」…他凌晨堵到角頭下計程車開槍快閃　下場出爐

▲梁男稱不滿陳姓角頭嗆爸媽三字經開槍，一審被判1年10個月。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

梁姓男子疑似不滿爸媽遭陳姓角頭「問候」三字經，氣得於2019年9月間，到台北文山區角頭家附近堵人，一見對方下計程車，就上前朝大腿開槍後逃逸，之後在律師陪同下投案，北檢依殺人未遂起訴，台北法院於6月15日，判梁男1年10月徒刑、併科罰金8萬元。

梁男於2019年9月15日凌晨，埋伏在文山區陳姓角頭家附近，一見對方下計程車就上前開槍，陳姓角頭大腿中彈大聲呼救，同行友人緊急報警，而梁男則騎車逃逸。

警方獲報調閱監視器，查出梁男於逃逸期間，一度轉乘計程車企圖混淆蹤跡，直到開槍1小時後，才在律師陪同下投案，並繳出改造手槍、6發子彈；梁男到案時，稱不滿陳男於2019年5月間，在酒店以三字經問候父母，他氣不過才行兇。

但警方查出梁男、陳姓角頭皆為幫派份子，雙方人馬曾於2019年5月間，在台北東區酒店爆發衝突、事後更多次聚眾鬥毆，懷疑梁男並未說出開槍的真正動機，檢方偵查後，依殺人未遂罪起訴梁男。

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