郵差拿廉價郵票稱「清朝貨」…婦人遭詐366萬怒告　中華郵政也要賠

▲吳男於北門郵局服務期間，用廉價郵票向殷婦佯稱為高價郵票，並稱轉售獲利極高，害得中華郵政也挨告要賠。（圖／台北郵局提供）

記者羅志華／台北報導

吳姓郵差於2015年間，拿廉價郵票向殷姓婦人佯稱，他將中華郵政整理倉庫時發現的清朝、民國郵票，以遠低市價的行情私下販售，又說能代為轉售賺取差價，殷婦信以為真，陸續砸下300多萬元購買；殷婦發現被騙到郵局協商，原以為可從吳男退休金討回，不料吳男債務太多、退休金一下來就分到剩幾十萬，讓殷婦氣得提告。高院依偽造文書判吳男1年徒刑，民事部分，北院日前判吳男與中華郵政應連帶賠償195萬7795元。

殷婦主張，吳男以廉價郵票詐騙、又偽造臺北郵局承辦人員的印章，陸續騙了她366萬8000元，而中華郵政身為吳男的雇用公司，也應負連帶責任。

民事開庭期間，吳男因在監服刑不願出庭；中華郵政則表示，殷婦已於2017年2月和吳男簽下和解書，刑事審理時，吳男也已賠償殷婦79萬2000元，另外，殷婦買的郵票裡，也有部分是有真實價值的舊郵票，認為殷婦求償無理。

法官認為，殷婦與吳男於2017年簽下的和解書中，只針對買賣郵票的糾紛協商，沒提到要對吳男詐欺的部分和解，也沒說不追究中華郵政的責任；而吳男當郵差時詐騙，中華郵政身為僱用人應負連帶責任，依殷婦被騙的部分，判吳男與中華郵政應連帶賠償195萬7795元。

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