批綠營抹黑「報復式罷免」　江啟臣：在許崑源親屬的傷口上撒鹽

▲國民黨主席江啟臣表示，不存在所謂報復性罷免，這是綠營公職及媒體的「抹黑」。（資料照／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨主席江啟臣12日表示，近來民眾對很多不適任的民代提出罷免訴求，但這樣公民自主的行動卻被綠營公職、媒體抹黑成是「報復」，讓他很不以為然。江啟臣強調，罷免就是罷免，不存在什麼「報復式罷免」，這是憲法賦予公民的權利，讓大家一同檢視不適任的民代與民選公職人員。

江啟臣表示，他今天參加高市已故議長許崑源的追思會，與各界一同緬懷許議長對高雄至深的情感。他指出，「社會沒有是非」是許議長生前最深的感慨，也是其離開的最重要理由，可如今該反省的人毫無內舊，反而鼓動網路側翼持續抹黑，無疑是在親屬的傷口上撒鹽，持續加深社會對立。

▲韓國瑜、江啟臣出席許崑源追思會，神情悲戚。（圖／ETtoday攝影中心攝）

江啟臣說，為了還議長清白，告慰他在天之靈，已經請黨部進一步找出這些抹黑的言論，協助家屬採取必要法律行動，「我們要用行動幫議長找回社會的是非，更要用選票幫議長討公道。」

江啟臣表示，看到很多人對市長韓國瑜被罷免感到不捨，也對很多不適任的民代有諸多失望跟批評。可是同樣提出罷免訴求，卻被很多綠營公職、媒體抹黑成是報復，「我認為，罷免就是罷免！沒有什麼報復式罷免！」

江啟臣指出，罷免是公民的權利，對於民間團體及選民提出來的罷免，「我們一向尊重，大家共同檢視不適任的民代與民選公職人員，讓人民可以更加忠實行使憲法賦予的權利！」