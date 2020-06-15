悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

▲悠遊付推優惠，共享機車會員1280定期票打7折。（圖／悠遊卡公司提供）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊付購買1280定期票的功能上線滿月，悠遊付祭出限時獨家優惠，悠遊卡公司15日宣佈，WeMo Scooter或iRent會員自6月15日至7月15日，在悠遊付的嗶乘車上首次購買1280定期票者，可享7折優惠。

悠遊卡公司表示，凡WeMo Scooter或iRent會員，透過悠遊付嗶乘車功能首度購買1280定期票，就能回饋新台幣384元至悠遊付帳戶，相當於只要896元就能擁有1280定期票，讓你雙北公共運具坐到飽，WeMo Scooter及iRent會員各限量1000個名額，要搶要快，登錄流程請見悠遊卡活動官網。

▲悠遊付推優惠，共享機車會員1280定期票打7折。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司表示，iRent或WeMo Scooter會員多為通勤距離遠高於平均的族群，也是1280月票高度潛在需求者，透過1280月票與共享機車可有效連結通勤時第一及最後一哩路。悠遊付後續也將異業合作，針對購買1,280月票的消費者推出相關優惠。

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