　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 悠遊付推優惠，共享機車會員1280定期票打7折。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊付推優惠，共享機車會員1280定期票打7折。（圖／悠遊卡公司提供）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊付購買1280定期票的功能上線滿月，悠遊付祭出限時獨家優惠，悠遊卡公司15日宣佈，WeMo Scooter或iRent會員自6月15日至7月15日，在悠遊付的嗶乘車上首次購買1280定期票者，可享7折優惠。

悠遊卡公司表示，凡WeMo Scooter或iRent會員，透過悠遊付嗶乘車功能首度購買1280定期票，就能回饋新台幣384元至悠遊付帳戶，相當於只要896元就能擁有1280定期票，讓你雙北公共運具坐到飽，WeMo Scooter及iRent會員各限量1000個名額，要搶要快，登錄流程請見悠遊卡活動官網。

▲▼ 悠遊付推優惠，共享機車會員1280定期票打7折。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊付推優惠，共享機車會員1280定期票打7折。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司表示，iRent或WeMo Scooter會員多為通勤距離遠高於平均的族群，也是1280月票高度潛在需求者，透過1280月票與共享機車可有效連結通勤時第一及最後一哩路。悠遊付後續也將異業合作，針對購買1,280月票的消費者推出相關優惠。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
「台灣豬」今晚除名口蹄疫區！暌違23年重新進軍國際外銷
陳時中挨轟沒人性！　她揭父喪「告別式僅8人到場」
威力彩7.9億連槓35期　「4星座」財運最旺！小撇步加持機率
日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「有市長，會做事」 　陳其邁競選高雄市長主軸出爐

吳怡玎被點名選高雄市長…父炒股浮檯面　陳其邁：我不太認識她

盼高雄市長補選提名「越快越好」　林為洲：民進黨好像很怕吳怡玎去選

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

被酸當選後和陳菊「討論貪汙除罪化」　陳其邁回應了

日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」

被蔣萬安嗆不敢登釣魚台　陳其邁：捍衛主權決心不變

陳其邁躺著選？　名嘴點出「兩大挑戰」：他應該緊張！高雄市民很累

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

「有市長，會做事」 　陳其邁競選高雄市長主軸出爐

吳怡玎被點名選高雄市長…父炒股浮檯面　陳其邁：我不太認識她

盼高雄市長補選提名「越快越好」　林為洲：民進黨好像很怕吳怡玎去選

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

被酸當選後和陳菊「討論貪汙除罪化」　陳其邁回應了

日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」

被蔣萬安嗆不敢登釣魚台　陳其邁：捍衛主權決心不變

陳其邁躺著選？　名嘴點出「兩大挑戰」：他應該緊張！高雄市民很累

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

台中16歲妹借BMW開去夜店！油門「一拜」撞路樹　車商曝超慘下場

台中購物節7月開跑　消費3千元振興券有1116次抽獎機會不中都難

寶璣女錶長出優美寶石海草　想看時間請找三角形鑽石

168斷食不適用每個人！營養師舉例「人體＝汽車」秒懂　出現焦躁、掉髮快停

直擊北京／入城設攔路點！ 台商百貨防疫升級...心痛「人潮瞬間減少」

香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

電商狂推第二波優惠全力攻618　最低1折起、瞄準攻略3300回饋全拿

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

玉晶光股東會通過「配發9元股息」　創歷史新高！

政治熱門新聞

唐鳳遭爆監視Line群對話　韓粉社團瘋傳

退休教授喊「槍斃蔡英文」　王定宇：嚴辦

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

杏仁哥列陳致中兩大罪狀　號召韓粉罷免

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲高

韓國瑜不拿總統大選補助　他：又落後老英一大截

杜紫宸揭名嘴「特權待遇」　周玉蔻、黃光芹等10人都上榜

市長敗選後...陳其邁「列20個錯誤」在電腦上

蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽　「我會第一個報名，但我嗆你不敢！」

日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」

點名罷免3綠委！凱道抗議竟喊：槍斃蔡英文　警方回應了

陳其邁：高雄要重開機　與韓還是朋友

遭杏仁哥譏諷「嫖妓議員」高喊罷免！陳致中回應了

韓國瑜遭解職後…高市府代理局處長全到位！

更多熱門

相關新聞

逛台北花市沒刷悠遊付⋯黃珊珊：6前底前上路

逛台北花市沒刷悠遊付⋯黃珊珊：6前底前上路

隨著國內肺炎疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊於8日前往台北花市推銷花卉，順便推廣電子支付，不過尷尬的是，悠遊付還沒有建置，因此黃珊珊只好使用其他支付工具。對此，黃珊珊表示，台北花市建置悠遊付，會在6月底前處理。

悠遊付開放未成年人申請　線上註冊超方便

悠遊付開放未成年人申請　線上註冊超方便

悠遊付「嗶乘車」8.5萬次

悠遊付「嗶乘車」8.5萬次

悠遊付僅0.1%使用率　議員酸柯P被敵軍打趴

悠遊付僅0.1%使用率　議員酸柯P被敵軍打趴

悠遊付25日也能買「北市公有停車場月票」

悠遊付25日也能買「北市公有停車場月票」

關鍵字：

悠遊付

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面