逛台北花市無法刷悠遊付⋯　黃珊珊：6前底前上路

記者楊亞璇／台北報導

隨著國內肺炎疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊於8日前往台北花市推銷花卉，順便推廣電子支付，不過尷尬的是，悠遊付還沒有建置，因此黃珊珊只好使用其他支付工具。對此，黃珊珊表示，台北花市建置悠遊付，會在6月底前處理。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

黃珊珊說，今年花價錢非常便宜，市場需求沒有那麼大，以前2、300塊的花，現在只要100，其兩個月影響很大，因為不是民生必需品，今天看起來有客人往花市跑，希望畢業季家長、同學需要花來感謝老師、學校，請大家多多來花市。黃珊珊還說，6月底會裝設冷氣，也不用擔心來花市很熱，將來是舒適的、國際級花卉市場。

對於台北花市無法使用悠遊付，黃珊珊坦言，悠遊付的確有討論佈點，包括公有市場有在做聯絡，像是水源夜市已經準備好，悠遊卡公司一一設置，需要一點時間，希望振興券用起來之前，請人家綁定悠遊卡、悠遊付的話，要讓台北市民眾可以在市場消費。

對於電子支付消費使用狀況，有花市攤商孫先生表示，其實大部分來是習慣信金交易，只有約2成使用電子支付，而且都是年輕人使用。另攤商楊小姐表示，由於使用電子支付要扣稅，其實他們比較喜歡用現金。

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