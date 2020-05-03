悠遊付首創電支結合NFC　首月「嗶乘車」使用8.5萬次　

▲悠遊付上線1個月。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊卡公司3日表示，交通支付是悠遊卡最重要的服務，在台北捷運市占率至3月維持89%的絕對優勢，悠遊付也維持這個特色，在國內電子支付百家爭鳴下，率先開發手機NFC感應功能「嗶乘車」，自開放全面註冊以來，包括北捷、雙北公車、YouBike使用次數已近8.5萬次。加上悠遊付已在4月29日新增1,280定期票功能，預計帶動用戶數及使用次數更穩定成長。

根據悠遊卡公司統計，悠遊付開放全民註冊1個月來，已有超過20萬會員註冊使用，包括支付、轉帳、儲值及自動加值等交易總額更達新台幣5,000萬元，小額消費有包括頂好超市、JASONS Market Place、萊爾富、QBURGER、一之軒等連鎖通路，及過去悠遊卡較難打入的寧夏、艋舺、迪化夜市等約2,200消費點可以使用，其他超商及連鎖品牌，飲料百貨也都在進行技術串接，將陸續宣布上線。

至於有議員提醒，悠遊付於網路上評價不佳及星等偏低，悠遊卡公司解釋，悠遊付APP是直接由原悠遊卡Easy Wallet APP更新，相關評價及星等並非悠遊付推出之後的網友評價，特別是因為悠遊付規劃及開發時間近一年，期間原APP沒有再更新，讓網友覺得相關功能無與時俱進，導致部分負向評等，在悠遊付推出後已有開始改善；對網友們的回饋與建議都很重視，會盡最大努力持續改善。

此外，有關蘋果(Apple)手機下載悠遊付無法使用嗶乘車進入交通運具，悠遊卡公司表示，悠遊卡公司和許多消費者一樣，期待蘋果公司開放其NFC功能予台灣民眾使用，悠遊卡公司已經做好準備，待蘋果公司願意開放NFC功能，即可在最快時間內讓台灣iOS消費者也能體驗用悠遊付「嗶乘車」的便利。