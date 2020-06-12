宜蘭縣議會槓日本沖繩...釣魚台更名「頭城釣魚台」　馬英九說話了





▲馬英九曾親赴彭佳嶼，公布「東海和平倡議」路徑圖，提出「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」原則，呼籲各方共享東海資源。（圖／翻攝自馬英九臉書，下同）

記者羅婉庭／台北報導

針對近日再掀起釣魚台主權爭議，前總統馬英九12日表示，他任內主張「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」原則，呼籲各方共享東海資源，對於總統蔡英文的認同給予肯定，但是蔡政府應嚴肅面對日方更名事件，訓令駐日代表深入瞭解其背景，並徹底檢討對外關係全盤戰略，為台爭取談判籌碼。

宜蘭縣議會11日搶先日本沖繩，決議通過將釣魚台更名為「頭城釣魚台」。對此，馬英九上午在臉書發文表示，近日日本沖繩縣石垣市提案，要將「尖閣諸島」（釣魚台列嶼的日本名稱）所屬之石垣市登野城行政區納入島名，改為「登野城尖閣」，再次掀起釣魚台主權爭端。

隨後，國內保釣團體群起赴台北日台交流協會嚴正抗議，蔡英文則呼籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」的原則，以和平來解決爭議。

對此，馬英九表示，他於2012年發表「東海和平倡議」，提出「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」原則，呼籲各方共享東海資源，並親赴離釣魚台列嶼最近的彭佳嶼，公布「東海和平倡議」路徑圖。蔡英文這次認同他的主張，值得肯定。

馬英九也提醒蔡英文，「東海和平倡議」乃建構於「和陸、友日、親美」的大戰略之上，蔡政府否定「一中各表的九二共識」，4年來兩岸關係惡化，外交又一面倒向美國，淪為大國棋子，台灣失去迴旋空間，難以發揮以小博大的槓桿作用，更無法創造讓日本得以妥協的必要條件。

馬英九回顧，2012年9月25日，蘇澳漁會292位漁民搭乘58艘漁船，在海巡署船艦護航下，前往釣魚台海域「爭生存，護漁權」抗爭，與日方海上保安廳船艦對峙喊話、水砲互擊數小時。

馬英九說，我國隨後利用「和陸、友日、親美」大戰略所創造的台日外交空間，與日方密集談判半年，在2013年4月10日簽訂《台日漁業協議》，替台灣漁民爭取到釣魚台周邊7萬平方公里海域自由作業、不受日方干預的權利，達成「主權不讓步，漁權大進步」的成果，解決40年來的漁業爭議。

馬英九指出，現在蔡政府一再誇耀台日友好，卻未見雙方關係實質提升，不僅釣魚台主權遭挑釁，漁權也大幅倒退。今年3月底，兩艘我國漁船在花蓮及台東外海之我國專屬經濟海域內作業，遭日本公務船驅趕。

4月初，日方兩度警告我國漁船勿進入沖之鳥礁所謂的「經濟海域」；依1982年《聯合國海洋法公約》規定，這塊海域屬於公海，日本只能為面積僅9平方公尺的沖之鳥礁主張12海里領海，無權主張200海里專屬經濟區。但蔡政府除了提出口頭抗議，毫無護漁作為。

馬英九說，這次石垣市提案改名，我方也是由宜蘭縣政府率先抗議，並經議會通過將釣魚台列嶼正名為「頭城釣魚台」以反制日方。在維護主權上，只見中央政府簡短發言，未見具體行動，與我任內派海巡署船艦積極護漁的作法，完全不同。難道因為外長把日本當作「我最親愛的大哥哥」，所以就投鼠忌器嗎？

馬英九感嘆，「棋子無法改變棋局，槓桿才能扭轉情勢。」呼籲蔡政府要嚴肅面對這起日方更名事件，訓令駐日代表深入瞭解其背景，查報何以石垣市在此時採取行動？日本政府有無介入？持何立場？

馬英九表示，駐日代表也應到國會說明，向全民報告。同時，蔡英文也應徹底檢討對外關係全盤戰略，讓兩岸關係與國際關係相互支援，為台灣爭取談判籌碼，避免在國際政治操作中被邊緣化。否則，蔡政府挺香港震天價響，護主權卻只說不做，遲早被人民看破手腳。

國民黨團也喊話蔡英文，人民不要文青式護主權，請拿出行動與具體主張，才是政府應有的作為

▲馬英九任內派遣海巡署船艦在釣魚台海域堅定捍衛主權護漁權。（圖／翻攝自臉書）

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】