　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黎智英等15人再因「非法集結」被提訊　罪成最高判囚5年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲黎智英從警局出來後，媒體一擁而上。（圖／路透）

▲黎智英今年已兩次被港警逮捕。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方4月18日逮捕了壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等15名泛民派人士，指控他們組織或參與非法集會。香港西九龍法院月15日下午再次提訊，15名被告來到法院前，門口早已擠滿了聲援及反對的各立場團體，有的大罵「漢奸」，有的則高喊「捍衛集會遊行自由」。

根據港媒報導，被告到場之前，法院門口就有多個「愛國護港」團體集結拉布條，只要有被告到場，就會被大罵「漢奸」「賣國賊」。不過，同時也有民主派的團體到場，高舉「捍衛集會遊行自由」的布條，並大喊「爭取真普選」「五大訴求」等口號。

15名被告包含黎智英（壹傳媒創辦人）、李柱銘（前香港民主黨主席，曾擔任23年立法會議員）、區諾軒（前立法會議員）、岑子杰（民陣召集人）、梁國雄（前立法會議員）、李卓人（前立法會議員）等。

根據香港法院公布的資料，15名被告共涉及4案，其中9人涉參與8月18日的遊行被控，10人涉參與國慶遊行被控，7人涉參與10月20日的遊行被控，3人涉參與8月31日的遊行被控。

對於上述罪名，香港律師陸偉雄曾表示，被告假使循公訴程序定罪後，最高可判囚5年；若經循簡易程序定罪，最高可判處罰款5000港元（約2萬元新台幣）及監禁3年。至於參與公告未經批准的遊行罪，罪名涉及《公安條例》第13條，罰則與第17條一樣；一旦罪成，兩罪最高可被判處5年刑期。

ET快訊
快訊／東港10艘船連環燒陷火海！　目擊者：初估損失上億
黃捷：鳳字沒那麼好寫！　清捷隊35字回應曝「最新連署數字」
台南淫師要女學生脫衣…鹹濕對話曝！　遭起底還跟少女搞3P
快訊／台灣新冠肺炎增2確診　打破13天+0紀錄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京「玉泉東市場」也被封閉！屬地啟動「戰時機制」周圍社區全封管

黑龍江大慶市發布緊急通知！15日起北京前往當地全隔離21天

15年閨蜜變婆婆！　美魔女「看他長大」閃婚小15歲老公...2年吐心聲

黎智英等15人再因「非法集結」被提訊　罪成最高判囚5年

爽喝甘甜山泉水！他鼻癢求診　醫夾出活跳跳「蠕動螞蟥」

頂不住美國封殺？華為前員工爆：預計7月中旬裁員50％

中央直接管轄「特別嚴重案件」　陸港澳辦：立法需具震懾力！

睡夢中蟑螂爬進右耳道！　4歲女童耳朵狂痛1個月...網驚：沒產卵吧

快訊／北京兩區進入戰時狀態　逐戶敲門「地毯式」排查！

馬上就要解脫！32歲女剛辦完離婚…仍逃不過前夫「血腥屠殺」慘死

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

北京「玉泉東市場」也被封閉！屬地啟動「戰時機制」周圍社區全封管

黑龍江大慶市發布緊急通知！15日起北京前往當地全隔離21天

15年閨蜜變婆婆！　美魔女「看他長大」閃婚小15歲老公...2年吐心聲

黎智英等15人再因「非法集結」被提訊　罪成最高判囚5年

爽喝甘甜山泉水！他鼻癢求診　醫夾出活跳跳「蠕動螞蟥」

頂不住美國封殺？華為前員工爆：預計7月中旬裁員50％

中央直接管轄「特別嚴重案件」　陸港澳辦：立法需具震懾力！

睡夢中蟑螂爬進右耳道！　4歲女童耳朵狂痛1個月...網驚：沒產卵吧

快訊／北京兩區進入戰時狀態　逐戶敲門「地毯式」排查！

馬上就要解脫！32歲女剛辦完離婚…仍逃不過前夫「血腥屠殺」慘死

中職／誰能加入味全龍？張泰山觀察好手：不看全壘打的

貨幣戰爭／黃金，被軟禁的貨幣之王

支持全球防疫　Garmin號召用戶捐健康數據

糊塗父下車後把兒女「鎖在車上」4小時　高溫32度活活熱死

新台幣收盤貶值0.8分　收在29.770元兌1美元

冰控吃起來！GODIVA黑巧克力流心雪糕、雷神巧克力冰炫風升級回歸

叉燒豚骨拉麵只要99元！板橋新開平價居酒屋　還能嗨唱KTV

到公司實習僅3分鐘！男大生「竹南科學園區」車禍　噴飛20m彈撞人行道破頭亡

台東知本溫泉社區動員清除小花蔓澤蘭　換得收購金1770元

余苑綺肝手術完成！　李亞萍心疼哽咽「她又冷又痛」：綺綺說很害怕

大陸熱門新聞

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

北京再爆新冠肺炎　病毒「歐洲輸入」

「美的集團」創始人驚傳遭挾持！

老師批作文負能量！　小五女衝出教室「翻欄杆墜樓亡」

大陸第4億萬富豪！　何享健自家遭劫持「對峙現場曝光」

疫情防控3缺失　豐台區副區長免職

人妻剛辦完離婚…慘遭前夫「血腥屠殺」慘死！

快訊／北京兩區進入戰時狀態　逐戶敲門「地毯式」排查！

北京4天新增79例「只有1例重症」　身分解密

15年閨蜜變婆婆！　美魔女嫁給「小15歲老公」

香港富商傳「資金出走潮」　憂《國安法》影響

北京4天新增51例　緊急採檢8186人

熱水器爆炸　17個月嬰95%燙傷

北京新一波疫情傳染源揭秘！

更多熱門

相關新聞

黎智英申請離港被拒！　法官擇日公布書面理由

黎智英申請離港被拒！　法官擇日公布書面理由

港版國安法通過後，傳出部分被捕者器保潛逃至國外。壹傳媒創辦人黎智英今（12）日早上前往香港高法院，申請更改保釋條件，提出更改禁離境要求。案件於10時半許開始，但法官拒絕黎智英申請，維持不可離港。

為何公司賺錢卻經營困難？

為何公司賺錢卻經營困難？

黎智英等泛民人士遭逮最高可判5年 梁振英：讓洋後台知道沒有免死金牌

黎智英等泛民人士遭逮最高可判5年 梁振英：讓洋後台知道沒有免死金牌

英關切香港拘捕　陸駐港公署回應

英關切香港拘捕　陸駐港公署回應

港警拘14名民主派人士　陸委會高度關切

港警拘14名民主派人士　陸委會高度關切

關鍵字：

黎智英李柱銘

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

新冠肺炎再增2確診　全是境外移入

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士噴飛空中狂轉圈墜地亡

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面