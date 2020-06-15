黎智英等15人再因「非法集結」被提訊　罪成最高判囚5年

▲黎智英今年已兩次被港警逮捕。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方4月18日逮捕了壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等15名泛民派人士，指控他們組織或參與非法集會。香港西九龍法院月15日下午再次提訊，15名被告來到法院前，門口早已擠滿了聲援及反對的各立場團體，有的大罵「漢奸」，有的則高喊「捍衛集會遊行自由」。

根據港媒報導，被告到場之前，法院門口就有多個「愛國護港」團體集結拉布條，只要有被告到場，就會被大罵「漢奸」「賣國賊」。不過，同時也有民主派的團體到場，高舉「捍衛集會遊行自由」的布條，並大喊「爭取真普選」「五大訴求」等口號。

15名被告包含黎智英（壹傳媒創辦人）、李柱銘（前香港民主黨主席，曾擔任23年立法會議員）、區諾軒（前立法會議員）、岑子杰（民陣召集人）、梁國雄（前立法會議員）、李卓人（前立法會議員）等。

根據香港法院公布的資料，15名被告共涉及4案，其中9人涉參與8月18日的遊行被控，10人涉參與國慶遊行被控，7人涉參與10月20日的遊行被控，3人涉參與8月31日的遊行被控。

對於上述罪名，香港律師陸偉雄曾表示，被告假使循公訴程序定罪後，最高可判囚5年；若經循簡易程序定罪，最高可判處罰款5000港元（約2萬元新台幣）及監禁3年。至於參與公告未經批准的遊行罪，罪名涉及《公安條例》第13條，罰則與第17條一樣；一旦罪成，兩罪最高可被判處5年刑期。