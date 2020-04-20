黎智英等泛民人士遭逮最高可判5年　梁振英：讓洋後台知道沒有免死金牌

▲黎智英4月18日被港警在住處逮補。（圖／達志／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

香港警方18日兵分多路展開拘捕行動，包括黎智英、李柱銘等15位「泛民派」人士，因涉嫌組織及參與未經批准集結以及公告未經批准的遊行遭逮捕。拘捕行動後，英外交部、美國務院先後發出聲明表示關心及譴責。對此，大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英表示，控罪的輕重不是重點，而是要讓他們和其「洋後台」知道，「沒有免死金牌。」

▲香港反修例遊行。（圖／路透社）

《環球時報》報導，這是港警在兩個月內採取的第二波拘捕行動。黎智英、李卓人及楊森曾於2月28日，因涉嫌參與去年8月31日未經批准的集結，被警方拘捕及控以「明知而參與未經批准集結罪」。此外，黎智英同時涉嫌於2017年6月4日在維多利亞公園刑事恐嚇記者，被控刑事恐嚇，該案將於5月5日提訊。

律師陸偉雄表示，這次被捕者假使循公訴程序定罪後，最高可判囚5年；若經循簡易程序定罪，最高可判處罰款5000港元（約2萬元新台幣）及監禁3年。至於參與公告未經批准的遊行罪，陸偉雄提到，罪名涉及《公安條例》第13條，罰則與第17條一樣；一旦罪成，兩罪最高可被判處5年刑期。

▲大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英。（圖／CFP）

拘捕行動結束後，也引起國際社會關注。英國外交部18日發表聲明稱，「和平示威的權利是香港生活方式的基礎」，並受《中英聯合聲明》及《基本法》保障，所有示威活動應以和平方式進行。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也發出聲明譴責，稱北京及其在香港的代表持續採取行動，不符合《中英聯合聲明》所提及的法治、保障香港享有高度自主和透明度。

對此，陸外交部駐港公署駁斥美方為「反中亂港」份子公開脫責，大陸全國政協副主席梁振英也表示，拘控黎智英、李柱銘等泛民頭領的看點，不是控罪的輕重，而是要讓他們和其「洋後台」知道，沒有免死金牌，「未來幾天泛民和他們的西方後台會設法轉移視線。」