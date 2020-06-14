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收到2顆子彈案…王浩宇曝：信從內湖寄出　警急調閱45支局監視器

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▲桃園市議員王浩宇「收兩顆子彈報警處理」說明。（圖／記者陳家豪攝，翻攝臉書）

▲桃園市議員王浩宇「收兩顆子彈報警處理」說明。（圖／記者陳家豪攝，翻攝臉書）

地方中心／桃園報導

民進黨桃園市議員王浩宇12日收到恐嚇信件「夾帶2顆子彈」，中壢警方獲報後已派員保護，對於有人質疑是否為自導自演，王浩宇14日透露，經警方調查，確認信件為郵差投遞，從北市內湖區寄出，目前警方正在過濾內湖45家支局、週邊的監視器畫面，藉此找出寄信人。

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡後，王浩宇於臉書轉發死訊，寫下「力挺韓國瑜」挨轟消費死者，8日服務處慘遭韓粉蛋洗、撒冥紙，11日還提到自己受到死亡威脅，孰料，12日竟突然收到一封信，附帶2顆子彈與一張寫有「留一點口德」信件，他無奈表示，「明明根本無意對議長不敬，但這幾天藍營媒體的操弄、韓粉的抗議，卻把社會的對立再次激發起來，無辜的基層員警，成為了承擔壓力的第一線。」

王浩宇透露，信件確認是郵差投遞，而信封上地址僅寫一個，造成寄送、退回都會是同個地方，目前警方調查後，初步了解是從台北市內湖區寄出，一整天共有1萬多封信件寄、投入郵筒，接下來將繼續調閱內湖45家支局監視器，循線追查寄信者。

另外，針對有人懷疑子彈信件為自導自演戲碼，王浩宇12日受訪表示，它是真的子彈，自導自演的話要吃上高刑期的官司，沒有人會冒這種險。不過，經鑑識中心採證後，初步鑑定，子彈為裝飾彈，無底火且亦不具殺傷力。

王浩宇表示，罷韓已經過了，後續若要報復性罷免也尊重，但是希望未來不要再有這樣的暴力行為，應要訴諸民主，選票才是民主社會的真諦，如果以恐嚇、強押議員的方式，不只是會傷害韓粉族群，甚至是國民黨的社會形象，至於人身安全，目前在警方保護下，仍能照常出門跑行程。

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