柯文哲：我連信用卡都是副卡　怎麼不尊重女性？

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪近日頻在臉書發文「逆時中」，引發熱議。柯文哲在14日播出的電台節目專訪表示，他實在沒有陳佩琪勇敢，並提到他在家裡都沒有講話的機會，笑稱在外面這麼愛講話是「報復性講話」，他也不解自己怎麼會被說不尊重女性？「我連信用卡都是副卡，我怎麼會不尊重女性？」

柯文哲表示，他實在沒有陳佩琪勇敢，覺得蠻慚愧的，「我就惦惦」，但陳佩琪就嗆下去，「我給她拜託，她會乖一兩個禮拜，但是又會發作」。他笑說，要找工作給陳佩琪做，鼓勵她值班賺錢，就沒有時間寫臉書，醫生很怕值班，值班很累，他以前回來看到碗沒洗，就知道陳昨天值班。至於會幫陳佩琪洗碗嗎？柯秒答「不會，我趕快躲起來」。

對於家裡誰的話比較多？柯文哲笑稱，「我哪有講話的機會，我後來發現我在外面這麼愛講話，是因為家裡沒有講話的機會，這個叫報復性講話」，並表示他會放空假裝在聽，接著他話鋒一轉說，網友很愛攻擊他是媽寶、不尊重女性，「我想說奇怪，我怎麼不尊重女性，我回家都這麼尊重女性，我怎麼會不尊重女性？」

柯文哲又說，「我連信用卡都是副卡，我怎麼會不尊重女性？」笑稱是在水深火熱，語畢又碎念說「我慘了、我慘了」。至於怕太太嗎？柯文哲否認說，「不是啦，家裡沒時間管」，有時候他也有意見，但陳佩琪說「有意見不然你做」，所以他想說算了、算了，不要講話好了。

柯文哲表示，打掃、洗碗、洗衣服、煮飯，一大堆事情，家裡有很多事情，陳佩琪稱「你有意見，不然給你做」，「這句話我就不敢了，我就『驚到』（台語）」；他當醫生太忙，買房、搬家都是陳佩琪決定，既然她做就她決定。

柯文哲表示，有陰謀論說是兩個人唱雙簧，但是她要寫什麼，哪有辦法管，他拜託陳佩琪最近不要寫，收斂兩個禮拜後，一旦沒有時間跟她講話，她沒事情可以做又會出來寫，故事就是這樣。他強調，她是台大醫學系女生，很難管，哪有可能管，「假咖賣勒」。

被問到結婚不要選台大醫學系女生？柯文哲答稱，「不是啦，不錯啦，賺錢比我還多」。主持人擔心，陳佩琪聽倒後會不會生氣？柯才趕緊說，「她也會不高興我，我覺得她對家裡付出很多，孩子都是他帶」。

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