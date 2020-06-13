自付醫材新制設上限　柯文哲：哪個白癡建議的？

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材，祭出管理新制，匡列8大類352項醫材訂出民眾負擔上限，引起醫界反彈，恐損及願意多付錢購買更優質醫材的民眾權益。對此，台北市長柯文哲13日受訪直言，「很想問，這是哪個白癡跟他建議的」。

醫生出身的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，13日上午參加民眾黨舉辦的國家治理學院課程，參訪新北核二廠。被問到醫材自費設上限的議題，柯文哲直言，「這應該被罵到翻掉了吧？所以現在『時中』要自己逆轉了吧！」

柯文哲說，健保費應該快要破產了，準備金快要破產了，但是如果現行的制度不改，健保費不可能不漲，但是要改目前台灣難度這麼高的健保制度，沒那麼容易。媒體追問，是否贊成訂自付額上限？柯文哲直言，「我都很想問，這是哪個白癡跟他建議的？」

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