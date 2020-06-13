再酸陳時中「標準應一致」　陳佩琪：用這種態度防疫…換我來都行！





▲陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

台灣疫情逐漸趨緩，政府也逐步放寬防疫措施。不過台北市長柯文哲妻子陳佩琪13日再槓上疫情指揮中心，認為防疫標準應該一致，當初關了八大行業的酒店、舞廳，那現在就該負責打開來，「若用這種態度防疫，換我這種沒專業的來都行。」

陳佩琪13日晚間在臉書上表示，想當防疫大神，需不需用到犧牲其他各行各業，達到零確診的目標，其實是一門大學問，也值得大家細細討論。有人認為「人命關天」， 防疫就是要用最高標準來執行，但也得秉持台灣過去已有的防疫經驗，和自身的醫療專業來執行，兩害相權要取其輕。

身為小兒科醫師的陳佩琪認為，其實小兒科醫師個個是感控專家，但真正去修習更進一步防疫公衛專門的人不多，「一個沒有公衛專業的兒科醫師， 當然沒資格坐上指揮大位。」指揮中心會有超前部署，可關則關、可禁就禁是無可厚非，畢竟人命關天，加上人一生罕有機會坐上神位，若不想跌落神壇，自然得要小心翼翼，才能將神壇坐穩坐滿。

陳佩琪提到，大家都知道藥吃太多會噁心、頭暈、腹瀉，CT（電腦斷層攝影）開太多會致癌，「若是以防疫公衛的立場來看，就是要慎防政策下去，產業、經濟蕭條的副作用。」

陳佩琪建議，防疫標準應該一致，如果沒有「起源地病毒較毒」的理論， 那從歐美回國和武漢回國的就要標準一致； 關了八大行業的酒店、舞廳，但KTV仍可營業的理由是什麼？就算不小心政策顯露出心中的成見，那也沒關係，因為這行業碰巧有人確診，且本來社會觀感就差，「但疫情趨緩了，誰關他們的，不就是誰該負責把它打開嗎？」

「有勇氣關，就該有guts開！」陳佩琪批評，哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任，訂了一個任誰在哪種場合都做不到的標準，然後大辣辣地公開說「你們縣市長誰做的到誰去開！」若用這種態度防疫，「換我這種沒專業的來都行。」

最後，陳佩琪提到，「醫療、防疫」和「經濟、產業」發展或許難兩全，但兩害相權取其輕，要用自身的專業想辦法尋求人民最大的福祉，別把個人的政治立場帶到醫療和防疫裡頭，疫苗若國際認證安全的可用就用，而不是討厭的人做的就不用，「小明」該回來就讓人回來，維護兒童的「福利」與「人權」是國際公約，更是人類的普世價值，「身為兒童福利總管的衛福部長 ，相信您有高度的醫者情懷；您又身兼台灣疫情中心的指揮官，深受國際的矚目與檢驗，一言一行代表著台灣，對於兒童的議題，不可不慎！」

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