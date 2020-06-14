談民眾黨多元開放　柯文哲開玩笑：民進黨打安眠藥比較不會吵

▲柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲14日於台中廣播電台受訪時，談到民眾黨的多元開放，並舉病人送人急診室為例，不會問「你國民黨還是民進黨的？凡是國民黨的一律不打麻藥嗎？不可能嘛！」不過，柯文哲脫口而出說，「民進黨的打安眠藥比較不會吵」。

柯文哲7日到台中跑行程，並接受節目專訪，內容於14日下午播出。他說，到台中是學習之旅，政治還是專業，要多方學習，第一認識朋友、第二個增廣見聞，全世界精密工業製造業都在台中，有什麼困難還是要懂。

主持人追問，民眾黨是否考慮與其他政黨針對不同議題或是選舉結盟？柯文哲說，民眾黨跟柯文哲最大特色是多元開放，醫生有兩種，一種可以選病人，一種不能選病人，「可是我們管急診跟加護病房的不行」，病人送來急診室，難道會問說，「你國民黨還是民進黨的？凡是國民黨的一律不打麻藥嗎？不可能嘛」。

不過，柯文哲笑著說，「民進黨的打安眠藥比較不會吵，這就不可能」。他強調，送來急診室，不可能問說你民進黨還國民黨，所以醫生有兩種，一種可以選病人，一種不能選病人，「我就是不能選病人那一組」，所以久而久之，「我發現我容忍度很高」，所以他做市長，不管是國民黨、民進黨，就當他是市民，但是這個社會不是，不同路就把你當作壞人、妖魔化。

對於被網友批評是「檳榔」，柯文哲則笑說，他PTT的外號，「有檳榔啦，叉燒包啦，紅心芭樂白肉紅心，叉燒包外白內紅，檳榔外綠內紅，就是要把你抹紅」，幸好抹黃、抹黑比較困難，所以每天抹紅，還有綠營有一個網站「檳榔勒戒所」，專門對付柯文哲。柯文哲無奈說，「我的外號是檳榔柯？叉燒包、紅心芭樂，拜託，我二二八家屬，我變檳榔，我想隆謀（台語）」。

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