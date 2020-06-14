▲台東豐里國小經4天5場激戰，拿下全國足球錦標賽冠軍。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣豐里國小5年級足球隊，參加由中華民國足球協會所主辦，自9日至12日為期4天的2020年全國少年盃足球錦標賽，比賽經過4天5場次的激戰，豐里國小以全勝的戰績榮獲總冠軍，13日下午回到台東，接受大家熱烈歡迎。

豐里國小校長蔡見明表示，這次8強淘汰賽豐里國小遇到去年的冠軍協和國小，球員毫不畏懼的團隊合作、士氣高昂的應戰，最終以4比3獲得勝利，晉級4強賽。接著與強勁對手自強國小，進行準決賽爭奪戰，然而豐里小將技高一籌，以2比0，取得冠亞軍賽的門票。之後與地主西屯國小隊，進行冠亞軍爭奪戰，進行到延長賽上半場結束時仍然是0比0局面，下半場開始2分鐘後隊長嚴嘉辰在中場拿到球，盤帶到後場，再傳給鄭裕辰破門入網，贏得冠軍盃。

▼ 豐里國小榮獲總冠軍於13日下午載譽回到台東接受大家的熱烈歡迎。（圖／記者楊鈞典翻攝）



本次帶隊的陳東宏主任說，雖然每場都是硬仗，但豐里的孩子憑藉著不服輸的意志、團隊間的合作默契，爭取最後的勝利。這五天當中，孩子經歷了成長的洗禮，感受台中市國際獅子會熱情溫暖的接待，也領略家長的支撐與關愛及師長辛苦的引領，是一趟課堂上教不到的旅程內容，也是參與比賽的最大附加價值。

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