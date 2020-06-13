男國中生戀上爆乳妹「網交」遭側錄　威脅買8000遊戲點數…警揭詐騙新手法

▲詐騙集團用爆乳照誘惑男國中生視訊自慰。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名15歲男國中生玩交友軟體，認識一名穿著爆乳裝的妹，男學生受不了溫柔誘惑，聽從爆乳妹指示，在視訊時對著鏡頭自慰，整個過程被側錄下來，還被威脅要買8000元遊戲點數，否則將影片散布給親友，男學生根本沒錢，只好在父母陪同下到警局報案，警方告知這是詐騙，並將追查這個詐騙集團。

▲詐騙集團要男國中生下載視訊軟體 。（圖／記者陳以昇翻攝）

日前一名15歲國三男學生剛考完會考，準備升高中，無聊下載交友軟體，認識了一名暱稱「小愛」的女子，男學生看著小愛大頭照穿著爆乳裝，露出深長的乳溝，加上小愛不斷對他言語誘惑，頓時陷入愛情中。

小愛慫恿男學生下載一個「夜色醉人」的視訊軟體，小愛用淫聲浪語讓他在視訊中對著鏡頭自慰，在享受的過程中，全被側錄下來。事後小愛威脅男學生去買8000元遊戲點數給她，若不從就將自慰的影片散布給親友。

男學生哀求說，他只是國中生，根本沒有錢，小愛根本不理會，還要他向地下錢莊借錢。男學生在無計可施之下，只好向父母坦承所為，隨後前往轄區派出所報案，警方獲知後，告訴男學生這是詐騙手法，這才讓他鬆了一口氣；警方呼籲網路交友要謹慎，飛來豔福不是福，將循線追查這個詐騙集團。

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