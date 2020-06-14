國家級警報狂響！04：19規模6.0地震撼全台　氣象局回應了

▲地震報告資料。（圖／氣象局）

記者游宗樺、陳俊宏／台北報導

地牛翻身，全台有感，國家級警報大響！根據中央氣象局的地震報告，今天（14日）清晨4時19分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度54.8公里，宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、新竹縣、台東縣、雲林縣和嘉義縣最大震度3級，其他縣市也都有1到2級的震度。

氣象局地震測報中心課長林祖慰受訪表示，這起地震幾乎全台灣都有感，是兩個板塊碰撞擠壓，位置是菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊所引起，是屬於隱沒帶上比較深的地震活動；根據過去資料來看，該地區每3到5年會有一次規模5.5以上地震活動，次數相對沒那麼多。

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▼國家級警報。（圖／氣象局）

▼規模6.0震度圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局地震測報中心課長林祖慰說明這起地震。（圖／記者游宗樺攝）

氣象局【 第032號顯著有感地震報告 】

發震時間：109年06月14日04時19分00秒

震央位置：北緯24.27° 東經122.44°

震源深度：54.8公里

芮氏規模：6.0

相對位置：宜蘭縣政府東南方 85.3 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：武塔、澳花、南澳、冬山、牛鬥

2級：蘇澳、宜蘭市、頭城、內城、大同、南山

1級：龜山島

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：和平、太魯閣、花蓮市、鹽寮、西寶、銅門、水璉、磯崎

2級：秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山、竹山

2級：奧萬大、國姓、日月潭、信義鄉、名間、南投市

1級：埔里、魚池

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：竹東

2級：關西、五峰、峨眉

1級：竹北市

● 臺東縣地區最大震度3級

3級：成功、東河

2級：長濱、海端、池上、利稻、綠島、蘭嶼

1級：鹿野、卑南、臺東市、太麻里、達仁

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：斗六市

2級：草嶺、古坑、土庫、麥寮、四湖

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：番路

2級：民雄、義竹

1級：阿里山、大埔

● 臺北市地區最大震度2級

2級：木柵、信義區

1級：陽明山

● 桃園市地區最大震度2級

2級：三光、桃園市、新屋

1級：中壢

● 基隆市地區最大震度2級

2級：基隆市

● 臺中市地區最大震度2級

2級：梨山、德基

1級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲、梧棲

● 新北市地區最大震度2級

2級：新北市、五股

1級：三貂角、雙溪

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：南庄、苗栗市

1級：竹南、鯉魚潭、三義

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：員林、大城、彰化市

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 高雄市地區最大震度2級

2級：旗山

1級：甲仙、六龜、高雄市

● 臺南市地區最大震度2級

2級：善化、新化、佳里

1級：東山、楠西、永康、臺南市

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、瑪家、九如、新埤、屏東市、滿州

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市