影／梅雨又要來？今年北方系統不穩　鄭明典：很可能發生「二度入梅」

記者賴文萱／台北報導

梅雨又要來？氣象局代理局長鄭明典今（14）日在臉書指出，今年北方系統還不穩定，很可能發生「二度入梅」現象。氣象局則表示，下周五、六北方鋒面確實又逐漸南壓靠近台灣，但目前預報上仍有分歧，趨勢上以西半部及東北部地區降雨機率增加，花、東也有局部短暫降雨。

▲鄭明典表示，今年北方系統還不穩定，很可能發生「二度入梅」現象。（圖／記者李毓康攝）

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▲鄭明典說，今年北方系統不穩定，很可能發生二度入梅。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

梅雨鋒面北移，台灣在高壓影響下，連續出現高溫午後局部陣雨的天氣，這是出梅的天氣特徵。不過，鄭明典表示，從預報上看，今年北方系統還很不穩定，很可能會發生「二度入梅」的現象。他說，以前預報能力不足，二度梅常是意外，現在可以在很早以前就看出跡象，這是進步。

▲下周五、六鋒面有逐漸接近台灣北部的趨勢，天氣轉趨不穩定。（圖／中央氣象局）

對此，氣象預報員陳伊秀則說明，下周五、六，北方鋒面確實有逐漸靠近台灣的趨勢，但會不會南壓下來，目前預報上仍有分歧。氣象局預報，21日至23日天氣轉趨不穩定，西半部及東北部地區降雨機率增加，花、東也有局部短暫降雨。

不過，氣象局也指出，其實整體來講，5、6月都算是定義上的梅雨季範圍，雖然先前預估鋒面已經北移至日本附近，不太會再往南壓，但6月還算是在過渡階段，因此，不會去細分是幾度入梅。

氣象達人彭啟明表示，預估周五另一波鋒面系統形成並接近北方海面，北部的天氣開始轉不穩定。至於這波鋒面是否將影響下周日下午的「日環食」天文奇景，仍視鋒面接近的程度而定，不確定性仍高，還要再觀察。

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