今年最大地震！東部外海6.0震「全台有感」　一周內不排除規模4~5餘震

▲地震報告資料。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年最大地震！今天（14日）清晨4時19分，東部外海發生芮氏規模6.0的有感地震，全台有感，國家級警報也狂響。氣象局地震測報中心指出，該起地震發生原因主要是菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊所引起，屬於隱沒帶地震，未來一周內不排除再發生規模4~5左右餘震。

東部外海清晨規模6.0地震，地震深度54.8公里，宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、新竹縣、台東縣、雲林縣和嘉義縣最大震度3級，其他縣市也都有1到2級的震度。

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氣象局地震測報中心指出，這起地震發生原因是菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊所引起，屬於隱沒帶上比較深的地震活動；根據過去資料來看，該地區每3到5年會有一次規模5.5以上地震活動，次數相對沒那麼多。

▲國家級警報。（圖／記者董美琪攝）

氣象局表示，這起地震是截至目前以來，今年發布過規模最大的一次地震，由於規模及深度影響，全台都有感搖晃，其中以宜花最明顯，另外高樓效應也會造成晃動明顯，後續不排除一周內會再發生規模4~5餘震，氣象局將密切觀測。

▲最近地震列表。（圖／中央氣象局）

至於11日上午9時38分，東部外海也有發生一起規模5.2地震，氣象局表示，這兩起地震震央相隔有30公里，兩者並沒有關係。

▼規模6.0震度圖。（圖／中央氣象局）

▲▼氣象局地震測報中心課長林祖慰說明這起地震。（圖／記者游宗樺攝）

氣象局【 第032號顯著有感地震報告 】

發震時間：109年06月14日04時19分00秒

震央位置：北緯24.27° 東經122.44°

震源深度：54.8公里

芮氏規模：6.0

相對位置：宜蘭縣政府東南方 85.3 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：武塔、澳花、南澳、冬山、牛鬥

2級：蘇澳、宜蘭市、頭城、內城、大同、南山

1級：龜山島

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：和平、太魯閣、花蓮市、鹽寮、西寶、銅門、水璉、磯崎

2級：秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山、竹山

2級：奧萬大、國姓、日月潭、信義鄉、名間、南投市

1級：埔里、魚池

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：竹東

2級：關西、五峰、峨眉

1級：竹北市

● 臺東縣地區最大震度3級

3級：成功、東河

2級：長濱、海端、池上、利稻、綠島、蘭嶼

1級：鹿野、卑南、臺東市、太麻里、達仁

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：斗六市

2級：草嶺、古坑、土庫、麥寮、四湖

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：番路

2級：民雄、義竹

1級：阿里山、大埔

● 臺北市地區最大震度2級

2級：木柵、信義區

1級：陽明山

● 桃園市地區最大震度2級

2級：三光、桃園市、新屋

1級：中壢

● 基隆市地區最大震度2級

2級：基隆市

● 臺中市地區最大震度2級

2級：梨山、德基

1級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲、梧棲

● 新北市地區最大震度2級

2級：新北市、五股

1級：三貂角、雙溪

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：南庄、苗栗市

1級：竹南、鯉魚潭、三義

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：員林、大城、彰化市

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 高雄市地區最大震度2級

2級：旗山

1級：甲仙、六龜、高雄市

● 臺南市地區最大震度2級

2級：善化、新化、佳里

1級：東山、楠西、永康、臺南市

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、瑪家、九如、新埤、屏東市、滿州

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市

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