鸚鵡將登陸午後防大雷雨　下波滯留鋒面報到時間曝…鄭明典：可能二度入梅

▲吳德榮說，第2號颱風「鸚鵡」向西北前進，上午將在廣東一帶登陸。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（14日）高溫炎熱，午後慎防大雷雨；最新歐洲模式模擬，周六滯留鋒面接近台灣，美國模式則模擬周六滯留鋒已南下影響台灣。氣象局代理局長鄭明典也說，今年北方系統還很不穩定，很可能會發生「二度入梅」的現象。

氣象局對屏東縣、台東縣發布「大雨特報」，對流發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣山區已有豪雨發生；今台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，上午屏東山區仍有局部較大雨勢發生的機率，請注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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氣象局說，今鸚鵡颱風將逐漸進入廣東西側沿海，台灣附近轉為弱偏南風，花、東及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；由於颱風外圍殘留雲系提供暖濕水氣，午後各地對流發展旺盛，都有機會出現午後雷陣雨，並有局部較大雨勢出現的機率。

氣象局指出，預測氣溫方面，各地高溫炎熱，普遍在32至36度，尤其南高屏與南投近山區與河谷、台北盆地及花蓮縱谷一帶有局部36度以上高溫發生的機率。

▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，輕度颱風鸚鵡今晨2時位於鵝鑾鼻西南西方約770公里海面上，預測向西北移動，對台灣沒有直接影響，但東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海、澎湖及金門地區有長浪發生的機率，前往海邊活動及海上作業應務必注意安全。

氣象局預報，周一至周四太平洋高壓增強，天氣漸趨穩定，環境風場漸轉為西南風，除了清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨以外，各地大多為多雲到晴；周一水氣仍稍多，各地有機會出現局部午後雷陣雨；周二至周四午後雷陣雨區域較為限縮在山區，然而近山區平地仍須留意熱對流發展情形。

氣象局說，周五、周六西南風影響，中南部地區清晨降雨機率稍增，其他地區維持主要是午後雷陣雨的天氣型態；下周日至下周二鋒面有逐漸接近台灣北部的趨勢，天氣轉趨不穩定，西半部及東北部地區降雨機率增加，花、東亦有局部短暫降雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第2號颱風「鸚鵡」向西北前進，上午將在廣東一帶登陸，其外圍所輸送的水氣，今仍造成迎風面降雨，亦增強午後對流的強度。

▼氣象局說，今鸚鵡颱風將逐漸進入廣東西側沿海。（圖／氣象局）





吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今為晴朗炎熱的天氣，最高溫約在36度左右，南來水氣影響，台東、屏東有局部陣雨，大氣不穩定，西半部午後易有小範圍、強對流發展，應注意密集雷擊、瞬間強降雨等劇烈天氣。

吳德榮指出，周一仍為晴朗炎熱的天氣，最高溫仍在36度左右，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；周二至周四水氣減少，大氣也較穩定，各地天氣晴朗、炎如盛夏，最高溫達36度以上，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，因清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨的機率。

吳德榮提醒，周五西南風帶來的水氣略增，清晨及午後的降雨機率皆提升；最新歐洲模式模擬顯示，周六滯留鋒接近台灣，美國（GFS）模式則模擬，周六滯留鋒已南下影響台灣。他說，由於是第7天的模擬，兩模式皆有不確定性，且持續調整中，應密切觀察。

鄭明典14日也在臉書表示，梅雨鋒面北移，台灣在高壓影響下，連續出現高溫午後局部陣雨的天氣，這是出梅的天氣特徵；不過，預報上看，今年北方系統還很不穩定，很可能會發生「二度入梅」的現象，以前預報能力不足，二度梅常是「意外」，現在可以在很早以前就看出跡象，這是進步。