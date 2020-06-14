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快訊／台灣4:19發生6.0地震 民眾深夜收到國家級警報：嚇醒好搖晃！

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記者董美琪／綜合報導

台灣東部海域14日凌晨4:19發生芮氏規模6.0地震，最大震度3級。許多人在睡夢中被搖醒，而且收到國家級警報，提醒宜蘭、花蓮及台北民眾注意安全。

不少民眾紛紛上網關心地震動態，「新北真的要的搖的有點大應該有二級以上」、「失眠躺在床上，真的有被手機警報嚇到」、「6.0！還好深度比較深一點」、「嘉義6樓搖醒」、「超有感」、「高雄才 1級我就醒了」、「屁啦中壢那麼晃才1級？」、「國家級邊緣人+1」、「再度被國家給邊緣」、「第一次慶幸自己是邊緣人，吵醒我兒，我可能會砸爛手機」。

▲▼ 。（圖／記者董美琪攝）

請繼續往下閱讀...

氣象局【 第032號顯著有感地震報告 】

發震時間：109年06月14日04時19分00秒
震央位置：北緯24.27°　東經122.44°
震源深度：54.8公里
芮氏規模：6.0
相對位置：宜蘭縣政府東南方 85.3 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
 ● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：武塔、澳花、南澳、冬山、牛鬥
2級：蘇澳、宜蘭市、頭城、內城、大同、南山
1級：龜山島
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平、太魯閣、花蓮市、鹽寮、西寶、銅門、水璉、磯崎
2級：秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山、竹山
2級：奧萬大、國姓、日月潭、信義鄉、名間、南投市
1級：埔里、魚池
● 新竹縣地區最大震度3級
3級：竹東
2級：關西、五峰、峨眉
1級：竹北市
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：成功、東河
2級：長濱、海端、池上、利稻、綠島、蘭嶼
1級：鹿野、卑南、臺東市、太麻里、達仁
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市
2級：草嶺、古坑、土庫、麥寮、四湖
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：番路
2級：民雄、義竹
1級：阿里山、大埔
● 臺北市地區最大震度2級
2級：木柵、信義區
1級：陽明山
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、桃園市、新屋
1級：中壢
● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲、梧棲
● 新北市地區最大震度2級
2級：新北市、五股
1級：三貂角、雙溪
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：南庄、苗栗市
1級：竹南、鯉魚潭、三義
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、大城、彰化市
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：甲仙、六龜、高雄市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：善化、新化、佳里
1級：東山、楠西、永康、臺南市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、瑪家、九如、新埤、屏東市、滿州
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市

▲▼ 。（圖／記者董美琪攝）

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