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2天7確診！市委書記蔡奇：北京進入非常時期　中風險地區曝光

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▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社台北13日電

北京市委書記蔡奇今天主持疫情防控會議時指出，「北京已進入非常時期」，要求5月30日以來與新發地批發市場有密切接觸者都要核酸檢測。目前北京有3個區、4個街鄉列為中風險地區。

北京11、12日兩天共出現7例本土新冠肺炎確診，另有45人尚未確診、但咽喉拭子病毒檢測呈陽性反應，新一波疫情似乎正展開。上述人員的活動史都與北京新發地市場有關。

根據北京日報App，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組上午召開第68次會議，由蔡奇主持會議，北京市委副書記、市長陳吉寧出席。

▼蔡奇指出，「北京已進入非常時期」。（圖／資料照／CFP）

▲▼北京市委書記蔡奇將轉任中共「中央」統戰部部長。（圖／CFP）

會議指出，北京近日連續爆發確診病例和核酸檢測陽性病例，且都與新發地批發市場有關聯，北京已進入非常時期，「我們要痛定思痛，深刻吸取教訓，時刻繃緊疫情防控這根弦」。

會議強調，要對新發地批發市場封場休市，對周邊居民社區等場所實施封閉式管理，勿出不進；5月30日以來與新發地批發市場有密切接觸的人員要主動向單位和社區報告，並到醫療衛生或檢測機構進行核酸檢測。

截至13日晚間，北京市已有3個區、4個街鄉列為中風險地區，分別是：西城區月壇街道，豐台區西羅園街道、花鄉地區，房山區長陽鎮。

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