公務員起薪約4萬…他疑惑「頂多餓不死」卻很多人考？　網狂列4大誘因

▲ 至少當公務員不用怕老了被裁員。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

公務員這職業穩定性高，很多人畢業就選擇去補習，拚高考當上公務員，不過，也有人覺得薪水沒想像中來得好，「感覺考上做了一段時間，物質生活還是不能自由些」，未來發展性很有限。

原PO在PTT表示，很多人都說公務員是餓不死的工作，但也很難有機會發大財，甚至只夠一個北部人日常開銷，每個月能存到的錢也不多，更別提買房。他之前還聽公務員朋友透露，家裡冷氣不是想吹就吹，為了節省水電費，自己還蒐集了很多小撇步，這不禁讓他感嘆，公務員的薪水明明沒有想像中美好，「但考的人還是很多」。

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▲公務員薪水級距也很大。（示意圖／記者謝婷婷攝）



他打聽了一下待遇才知道，一般高考公務員起薪約4萬，穩定做一段時間後有望加薪，「升官到九等科長也僅約7萬多」，很多工作的薪水都比公務員還要高，不了解為何仍有很多人搶破頭，或立志要考上公務員。

網友指出，公務員的優勢本來就不是高薪，而是穩定、福利好、準時上下班、退休金等等，屬於先苦後甘的職業，而且薪水也已經算水準之上，「公務員做個二三十年，薪水（年薪）120萬，然後五十歲以後又不怕失業，整體職涯領的錢就是不會少，再加上退休金，真的讚」、「穩定、沒裁員問題，另外公務員高低薪差距非常大」、「上班爽又休假正常，領最底薪也會有人做」、「又是只算薪水的，整體CP值就是屌打奴才好嗎。」