嘉藥畢業典禮拍照打卡搭配臉書分享抽獎　讓畢業生留下美好的回憶

▲嘉南藥理大學畢業典禮於紹宗體育館隆重登場，畢業典禮安排線上直播，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學2020畢業典禮13日下午2時於紹宗體育館隆重登場，配合防疫採「實名制」，畢業典禮流程雖縮為80分鐘，但校方不僅安排畢典線上直播，讓無法現場參與的家長朋友們可以透過網路和學生一起分享畢業喜悅，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。

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受到疫情影響，今年畢典當天除配合量測體溫、戴口罩及保持社交距離外，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施及實名制要求，參加畢業典禮的應屆畢業同學及畢業生家長，皆須在報名系統填寫資料完成報名作業，以備必要時防疫追蹤調查需求。

嘉藥今年畢業典禮的主題為「嘉人學成，藥躍奔騰」，意涵為希望所有畢業生在完成大學生涯後，在接下來的人生旅程中，能如奔放良駒，發光發熱，恣意奔騰。值得一提的是，今年有多位國際學生都將從嘉藥畢業，邁向新的人生。來自泰國的蒙庫國王科技大學的Sirikorn Yomchinda是雙聯制研究生，今年將從嘉藥環資系取得碩士學位，隻身來到台灣的她非常感謝老師及同學協助，尤其與指導教授一起努力開發的消毒劑應用技術拿下綠點子國際發明競賽鈦金獎，讓台灣求學生涯格外有意義。

來自馬來西亞朱銀漪及洪俊傑也分別將從藥學系及粧品系畢業，兩人都已經考上研究所，準備邁入下一階段，未來兩人都將繼續留在台灣深造，也希望能在台灣工作，在嘉藥的求學過程，讓他們已經規劃好自己的人生並一步一步地朝目標前進，已經通過藥師一階國考的朱銀漪可說是為準藥師，取得藥師證照及碩士學歷後，立志往國際藥廠發展，而準粧品碩士生的洪俊傑，則希望以碩士學歷及優異表現爭取之後的在台工作機會。

該校粧品系學弟妹特別舉辦了屬於嘉藥粧品人的小型畢典，本來每年都會結合謝師宴及送舊活動來連結學長姐與學弟妹感情，好讓美好情誼不因學長姐離開校園而消失，今年卻因為疫情關係硬生生地停辦，不禁有點懊惱。在疫情緩和之後，系學會長鄭宇晴在師長的鼓勵下發起了粧品小畢典，希望讓學長姊留下美好回憶，也團結粧品人的心，報名踴躍超過三分之二畢業生都參加。

嘉藥副校長也是粧品系教授楊朝成、系主任何文岳與各畢業班導師，一一為畢業生撥穗並拍照留念，要讓畢業生留下最佳的回憶，副校長楊朝成表示，大學畢業典禮可能是人生階段最重要也是最後一個畢典了，對學生來說是很重要的，雖然有疫情，也要與大家一起創造一個不同但美好的回憶。

嘉藥校長李孫榮勉勵2020的嘉藥畢業生能夠發揮恆心毅力，勇敢面對困境。延長生命的長度，拓寬人生的寬度，提升人生的高度，夯實人生的厚度，鑄造人生的重度。在理想與現實間，審時度勢通權達變，做一個有立體內涵的人，則不枉此生！而嘉藥會是大家永遠的家，可以常常回學校看看，也別忘了師長們的勉勵與叮嚀，更祝福畢業生高高揚起自信的風帆，乘風破浪勇敢前行，航向人生的新藍海。

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