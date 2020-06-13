　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉藥畢業典禮拍照打卡搭配臉書分享抽獎　讓畢業生留下美好的回憶

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉南藥理大學畢業典禮於紹宗體育館隆重登場，畢業典禮安排線上直播，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學畢業典禮於紹宗體育館隆重登場，畢業典禮安排線上直播，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學2020畢業典禮13日下午2時於紹宗體育館隆重登場，配合防疫採「實名制」，畢業典禮流程雖縮為80分鐘，但校方不僅安排畢典線上直播，讓無法現場參與的家長朋友們可以透過網路和學生一起分享畢業喜悅，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。

▲嘉南藥理大學畢業典禮於紹宗體育館隆重登場，畢業典禮安排線上直播，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

受到疫情影響，今年畢典當天除配合量測體溫、戴口罩及保持社交距離外，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施及實名制要求，參加畢業典禮的應屆畢業同學及畢業生家長，皆須在報名系統填寫資料完成報名作業，以備必要時防疫追蹤調查需求。

▲嘉南藥理大學畢業典禮於紹宗體育館隆重登場，畢業典禮安排線上直播，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥今年畢業典禮的主題為「嘉人學成，藥躍奔騰」，意涵為希望所有畢業生在完成大學生涯後，在接下來的人生旅程中，能如奔放良駒，發光發熱，恣意奔騰。值得一提的是，今年有多位國際學生都將從嘉藥畢業，邁向新的人生。來自泰國的蒙庫國王科技大學的Sirikorn Yomchinda是雙聯制研究生，今年將從嘉藥環資系取得碩士學位，隻身來到台灣的她非常感謝老師及同學協助，尤其與指導教授一起努力開發的消毒劑應用技術拿下綠點子國際發明競賽鈦金獎，讓台灣求學生涯格外有意義。

▲嘉南藥理大學畢業典禮於紹宗體育館隆重登場，畢業典禮安排線上直播，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自馬來西亞朱銀漪及洪俊傑也分別將從藥學系及粧品系畢業，兩人都已經考上研究所，準備邁入下一階段，未來兩人都將繼續留在台灣深造，也希望能在台灣工作，在嘉藥的求學過程，讓他們已經規劃好自己的人生並一步一步地朝目標前進，已經通過藥師一階國考的朱銀漪可說是為準藥師，取得藥師證照及碩士學歷後，立志往國際藥廠發展，而準粧品碩士生的洪俊傑，則希望以碩士學歷及優異表現爭取之後的在台工作機會。

該校粧品系學弟妹特別舉辦了屬於嘉藥粧品人的小型畢典，本來每年都會結合謝師宴及送舊活動來連結學長姐與學弟妹感情，好讓美好情誼不因學長姐離開校園而消失，今年卻因為疫情關係硬生生地停辦，不禁有點懊惱。在疫情緩和之後，系學會長鄭宇晴在師長的鼓勵下發起了粧品小畢典，希望讓學長姊留下美好回憶，也團結粧品人的心，報名踴躍超過三分之二畢業生都參加。

▲嘉南藥理大學畢業典禮於紹宗體育館隆重登場，畢業典禮安排線上直播，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥副校長也是粧品系教授楊朝成、系主任何文岳與各畢業班導師，一一為畢業生撥穗並拍照留念，要讓畢業生留下最佳的回憶，副校長楊朝成表示，大學畢業典禮可能是人生階段最重要也是最後一個畢典了，對學生來說是很重要的，雖然有疫情，也要與大家一起創造一個不同但美好的回憶。

▲嘉南藥理大學畢業典禮於紹宗體育館隆重登場，畢業典禮安排線上直播，也準備了多個拍照打卡熱點並搭配臉書分享抽獎活動，希望讓畢業生留下美好的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮勉勵2020的嘉藥畢業生能夠發揮恆心毅力，勇敢面對困境。延長生命的長度，拓寬人生的寬度，提升人生的高度，夯實人生的厚度，鑄造人生的重度。在理想與現實間，審時度勢通權達變，做一個有立體內涵的人，則不枉此生！而嘉藥會是大家永遠的家，可以常常回學校看看，也別忘了師長們的勉勵與叮嚀，更祝福畢業生高高揚起自信的風帆，乘風破浪勇敢前行，航向人生的新藍海。

弱酸性呵護敏感肌、泡沫細緻減少拉扯肌膚

ET快訊
快訊／國道一號南下嚴重火燒車！大火吞噬小客車濃煙竄天際..路
直擊北京疫情／新發地市場淪陷！公安武警進駐封鎖…大陣仗防疫消
快訊／國道3號清水段火燒車！貨車瞬間燒成廢鐵　濃煙狂竄
宜蘭男求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！4歲孩住兇宅..深夜冒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「美腿女神」張景嵐登日媒熱搜！日球迷：韓國時代終結、台灣正妹正夯

陳時中塞車2.5小時出席清大畢典　「以己為例」勉勵：堅定意志一定到得了

老哥女友「卸妝棉丟牙刷架」浴室亂炸！他揭7罪狀：超無禮...直球對決被讚爆

「499枚1元讓你數」連遇3次氣炸　外送哥1招報復：噴死妳！萬人狂嗨

研議開放國際轉機！「美洲轉東南亞」優先、限時8小時不過夜

6縣市大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響...雲嘉南迎大雷雨

抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

合點雞塊餐「見朋友一舉動暈了」：載他從沒收過油錢！　網勸放生

南大與今日全美戲院合作　傳承手繪電影海報技藝

ETtoday副董馬詠睿返母校！文化大學畢典送祝福　點出求職致勝3大關鍵

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

「美腿女神」張景嵐登日媒熱搜！日球迷：韓國時代終結、台灣正妹正夯

陳時中塞車2.5小時出席清大畢典　「以己為例」勉勵：堅定意志一定到得了

老哥女友「卸妝棉丟牙刷架」浴室亂炸！他揭7罪狀：超無禮...直球對決被讚爆

「499枚1元讓你數」連遇3次氣炸　外送哥1招報復：噴死妳！萬人狂嗨

研議開放國際轉機！「美洲轉東南亞」優先、限時8小時不過夜

6縣市大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響...雲嘉南迎大雷雨

抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

合點雞塊餐「見朋友一舉動暈了」：載他從沒收過油錢！　網勸放生

南大與今日全美戲院合作　傳承手繪電影海報技藝

ETtoday副董馬詠睿返母校！文化大學畢典送祝福　點出求職致勝3大關鍵

嘉義男在咖啡店揮舞西瓜刀！隔桌男嚇傻　嫌到案稱：他唱歌太大聲

「美腿女神」張景嵐登日媒熱搜！日球迷：韓國時代終結、台灣正妹正夯

防疫後時代！解封回歸正常生活　新竹市校園6月15日全面開放

拜登副手清單曝光！打破老白男形象…「非裔女性」占多數　強拉中間選票

《飢餓遊戲》藝人遭丟包南投深山　許孟哲帶傷走下山

梅雨、颱風接力不用怕！5款「防水機能外套」　連雨天時尚也包了

今晚不用睡！高雄浮誇巨無霸鮮蚵鍋　超長肉盤無限量吃到飽

陳時中塞車2.5小時出席清大畢典　「以己為例」勉勵：堅定意志一定到得了

就業市場嚴峻　人力銀行調查：畢業新鮮人6成月領不到30K

老哥女友「卸妝棉丟牙刷架」浴室亂炸！他揭7罪狀：超無禮...直球對決被讚爆

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

22年狂生9個！台中媽19歲開始生

騎車遇暴雨…女友火速「換BMW大叔」

命理專家：「3星座」這週運勢超強

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

顏家么媳素顏＋黑框一樣高顏值

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

第一次吃王品　他進餐廳尷尬爆

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

更多熱門

相關新聞

中華醫大畢業典禮2155位學生揮別校園

中華醫大畢業典禮2155位學生揮別校園

中華醫事科技大學2020年畢業典禮6月13日舉行，2155位畢業生在師長與學弟妹的祝福下互道珍重再見，配合防疫社交距離政策，今年畢業典禮會場在開放空間舉行，由96位代表受獎同學參加，其餘各畢業班在教室透過實況轉播方式參與典禮，曾信超校長期勉畢業生，凡事全力以赴必能突破重圍有所收穫。

羞死了！她大學畢業典禮收到「兩個大花圈」

羞死了！她大學畢業典禮收到「兩個大花圈」

台師大畢典　陳時中錄影片感謝學生配合防疫

台師大畢典　陳時中錄影片感謝學生配合防疫

女大生亂刀狂刺2位室友！校園霸凌引爆殺機

女大生亂刀狂刺2位室友！校園霸凌引爆殺機

勞動部：應屆畢業生投入3K產業、補助10.8萬　即日起開始登記求職

勞動部：應屆畢業生投入3K產業、補助10.8萬　即日起開始登記求職

關鍵字：

嘉藥畢業典禮拍照打卡臉書分享畢業生

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面