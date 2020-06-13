日式神社舊址林中國小　和服浴衣節今明2日古典結緣 

▲「林內神社和服浴衣節」活動，結合在地耆老與公益團體，利用13、14日周休二日上午，指導參與民眾了解神社文化與和服美學，與神社鳥居拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉林中國小位於日治時代林內神社舊址，該校因鄰近龍過脈步道，近年以「神社人文」、「生態保育」兩大特色打造校訂特色課程。今明2日辦理神社文化體驗，「不用搭飛機出國，就能享受滿滿的東洋文化」，百位民眾參與紛紛表示，幸福就在簡單的生活裡。

林中國小校長林志郎認為，林內神社是台灣保留原始文物最完整的文化區，卻鮮少在教材中被提及和欣賞，登山山友和在地民眾也因缺乏導專業覽，而無力探索神社文化的淵源和感受神社周邊藝術的美感!於是利用兩年時間廣覽與各大神社有關的文史，並延伸到日本的歷史文化典故，培訓一批神社導覽志工，期能將神社文化的美學，分享給有緣親近的民眾與學子。

林志郎指出，獨樂樂不如眾樂樂，才發想創辦「林內神社和服浴衣節」活動，結合在地耆老與公益團體，利用13、14日周休二日上午，指導參與民眾了解神社文化與和服美學，在進行20分鐘的和服穿著教學後，引導民眾來到林內神社區，與神社文物-鳥居、石燈籠、神橋…等文物拍照。

林志郎校長表示，他辦這活動的目的，不是只希望大家拍到美美的相片，而是更希望透過穿著和服，聆聽神社文化的導覽，更能感受各民族的生活美學，昇華每位參與民眾的生活品味，進而促進親子關係。

林志郎提到，日本5円發音，音似日文和台語的「結緣」，於是專程從日本輾轉取得銅板2000枚，製成2000張「神社結緣卡」，每逢學校、社區辦理活動或來到林內神社參訪，均以之與民眾結緣。

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