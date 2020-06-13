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「傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結校務會議外舉牌對峙

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▲▼ 傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結務會議外舉牌對峙。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大學生與校友分別集結在校務會議外舉牌對峙。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（13日）召開校務會議，學生會將提案成立「校園轉型正義小組」，但對此有校友認為，學生是要拆掉傅鐘，在場外拉起「誓護傅鐘堅守校風」黃布條抗議，表示要捍衛台大的自由學風。而學生也不甘示弱在旁拉起「真相要建光造謠最骯髒」等紙牌，場面一度緊張。

台大學生會日前宣布要在校務會議提案，建議成立「校園轉型正義小組」，成員小組將包括歷史研究相關教師、校史館、學生、各學院教師代表等，並針對過去校園歷史進行調查與公開。至於校園轉型正義小組的任務，主要負責盤點和推動相關調查、空間轉型、重新建構校史等，並依循校內程序進行。

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▲▼ 傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結務會議外舉牌對峙。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼台大學生會認為「拆傅鐘」是曲解。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結務會議外舉牌對峙。（圖／記者崔至雲攝）

但對於學生的提案，引發一群校友不滿，在網路上發起「支持保留文物地景連署」，認為學生會的提案恐涉及拆除傅鐘、傅園等。捍衛校園自主聯盟發言人、1974年畢業的歷史系校友石文傑表示，現在的學生書沒念好、胡說八道，竟把校長傅斯年當威權象徵，「搞錯了吧！他們搞錯了方向」。

石文傑說，傅斯年在台大有神聖的地位，台大的傅鐘、傅園代表傅斯年抗拒權威、維護校園自由，但是現在的學生搞錯方向，台灣的威權建築物應該是日本人蓋的台灣總督府，那才是最大的權威。

▲▼ 傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結務會議外舉牌對峙。（圖／記者崔至雲攝）

▲校友認為，學生是要拆掉傅鐘，在場外拉起「誓護傅鐘堅守校風」黃布條抗議。（圖／記者崔至雲攝）

台大學生會則認為「拆傅鐘」是曲解，學生會長凃峻清表示，學生會的提案沒有寫到任何特定遺址，而是希望組成轉型正義小組、開啟討論，根本未提及傅鐘，並強調，校園轉型正義小組的目的是做檔案徵集、檢討校史書寫，一切都需依校內法定程序進行。

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關鍵字：

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