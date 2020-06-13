反送中週年晚會！公民團體將提四大主張　林夕、林榮基登台發言

▲公民團體發起「抗爭未完，台港同行」晚會。（圖／邊城青年提供）

記者崔至雲／台北報導

反送中一週年，台灣公民團體今（13日）晚6點於自由廣場舉辦「抗爭未完，台港同行」晚會活動，提出四大主張，支持香港抗爭，並邀請知名作詞人林夕、銅鑼灣書店店長林榮基登台發言。

主辦團體指出，去年6月12日，「送中條例」進入香港立法會二讀，港警向群眾發射反送中運動的第一發催淚彈，而一年過去，香港警察依舊暴力鎮壓，7月1日佔領立法會的示威者面臨暴動罪控告，中國更強推「港版國安法」，令一國兩制名存實亡。

請繼續往下閱讀...

蔡英文總統於5月27日提出「人道救援行動方案」，指示行政院組成專案小組，宣布以政府公法人公私協力、由政府編列專案預算等原則，完善援助機制。對此，主辦團體表示，樂見政府積極承諾，先前也正式提出「港澳關係條例第18條施行細則」民間版草案。

主辦單位說，救援方案本來預期於本月11日出爐，但這兩天有消息指出，台灣執政高層對於內容有疑慮，臨時喊卡，導致訊息十分混亂，至今仍未提出任何具體政策措施。「正如中國對香港承諾的港人治港及一國兩制地位已經崩解，其實沒有實現的承諾不能算是承諾。學者專家、具實務庇護經驗之NGO與青年團體提出呼籲，希望相關政策必須按照蔡總統的承諾，及早落實援助機制。」

▲公民團體發起「抗爭未完，台港同行」晚會。（圖／邊城青年提供）

這次活動參與的公民團體包括台灣公民陣線、民間司法改革委員會、香港邊城青年等，香港邊城青年秘書長Justine、經濟民主連合召集人賴中強、台灣人權促進會法務主任王曦、台灣學生聯合會秘書長陳估熊都會出席，台灣政黨代表也受邀，包括國會友港連線、民進黨立委洪申翰以及國民黨立委陳以信、民眾黨立委賴香伶、時代力量立委王婉諭等。

主辦團體在晚會將提出4大主張，包括反抗中國帝國主義擴張，香港是香港人的香港；正視國安惡法，完備援助機制；拒絕香港黑警與紅色資本入境；為因應香港移民做好準備。

