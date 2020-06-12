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西雅圖叛亂組織斷糧！募集食物「堅持素肉」　開墾公園長期抗戰

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▲▼西雅圖叛亂組織開墾公園試圖長期抗戰。（圖／翻攝自nathalie graham twitter）

▲西雅圖叛亂組織開墾公園試圖長期抗戰。（圖／翻攝自nathalie graham twitter）

記者林彥臣／綜合報導

美國黑人佛洛伊德之死引發的全美示威潮，在西雅圖「國會山自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone,CHAZ）演變成激進左派團體叛亂的局面，有6個街區遭到佔領，並且成為無警察自治區，不過自治區才成立第二天，就發生斷糧的情況，不但向外界募集食物，而且堅持吃素所以限定素肉、蔬菜、燕麥等素食，並且為了長期抗戰開始開墾公園。

▲▼網傳的西雅圖叛亂首領是推特帳號lauracouç的變性人士。（圖／翻攝自lauracouç twitter）

▲網傳的西雅圖叛亂首領是推特帳號lauracouç的變性人士，徵求食物還堅持素食。（圖／翻攝自lauracouç twitter）

網傳西雅圖叛亂首領為一位推特帳號名叫lauracouç的變性人士，他在推特上指出，他邀請街友一起參加革命，但是街友把食物都拿走了，所以現在必須徵求更多的食物，需要素肉、水果、燕麥和豆製品。

▲▼青年解放陣線西雅圖分部徵求農具、種子與肥料。（圖／翻攝自Youth Liberation Front Seattle Division twitter）

▲青年解放陣線西雅圖分部徵求農具、種子與肥料。（圖／翻攝自Youth Liberation Front Seattle Division twitter）

另外一個帳號名稱為「青年解放陣線西雅圖分部」的帳號（Youth Liberation Front Seattle Division）在推特上表示，CHAZ正在嘗試建造一個農場，所以需要農具、種子跟肥料等等。

一位名叫nathalie graham的推特帳號，發布一張照片，顯示叛亂組織開始開墾卡爾安德森（Cal Anderson）公園種植農作物。

▲▼CHAZ第二天就出現軍閥割據。（圖／翻攝自Thewholestory twitter）

▲CHAZ第二天就出現軍閥割據。（圖／翻攝自Thewholestory twitter）

事實上CHAZ內的亂象除了斷糧之外，僅6個街區大的自治範圍，還出現軍閥割據的現象，一位名叫Raz Simone的當地饒舌歌手，成為當地人民軍（people's force）的領導人之一，並且出現疑似攻擊路人的情況。

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