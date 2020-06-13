　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警方鎖喉壓制嫌犯「無害且完美」　川普：但結束它是好事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普面臨警界改革的聲浪。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普在12日播出的採訪中表示，警察執行鎖喉的概念聽來「非常無害」，但他認同，在多數情況下必須結束此種作法。目前，川普尚未承諾實踐重大的警察改革，他11日提到，政府正制定一項行政命令，旨在鼓勵警方採取最新的武力標準。

《國會山報》（The Hill）報導，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死掀起全美示威，外界關注川普是否會讓警界大改革。《福斯新聞》主播福克納（Harris Faulkner）當時詢問總統，他到底會採取哪些方法。

川普回答，他希望看見強大但有同情心的警察繼續往前邁進，至於以鎖喉壓制嫌犯的方式，他認為這個概念聽來無害且完美，但警方必須小心執行。他認為，當警察遇上特殊情況，像是「一對一」與嫌犯相處且對方是「壞人」時，鎖喉是一種手段；不過他也表示，總體來說，結束鎖喉行為仍是好事。

佛洛伊德生前遭白人警察以膝蓋壓在頸部長達9分鐘，他一度呼救「我不能呼吸」，送醫後死亡。美國議員如今面臨要求改革的聲浪，禁止警方鎖喉成為關鍵問題。川普11日則表示，白宮正確定一項行政命令，鼓勵全國的警察部門達到現階段用武的專業標準。

►「一條命只值20美元」！　佛洛伊德親弟哽咽作證：斷氣前仍乞求警官

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

 
ET快訊
北京市場「切鮭魚砧板」驗出新冠病毒！　三大超市連夜下架
第二波疫情來了？北京今再爆6本土確診　6大市場已封閉
打人影片曝！大甲媽出巡彰化「0暴力」破功　黑衣人狠揍36執士
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

星巴克拒「黑人的命也是命」遭轟大轉彎！ 將發放25萬件BLM活動T恤

川普首曝選後動向！民調狂輸拜登　連任之路恐受阻

警方鎖喉壓制嫌犯「無害且完美」　川普：但結束它是好事

網軍掰！　推特永久刪除3.2萬組「中、俄、土耳其」假帳號

深海怪物出沒！「4m大王烏賊」陳屍南非海灘　專家驚呼：身體超完整

比特犬咬死主人「屍橫水溝」　加拿大居民籲立法禁止飼養

JK羅琳前夫「我打了JK不感到抱歉」　太陽報遭砲轟

日本自民黨提議　台灣應列優先鬆綁入境名單

新冠759萬確診！　巴西疫情「趕美超英」成全球次高國家

結束黑色星期四回神！　美股道瓊收漲477點

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

星巴克拒「黑人的命也是命」遭轟大轉彎！ 將發放25萬件BLM活動T恤

川普首曝選後動向！民調狂輸拜登　連任之路恐受阻

警方鎖喉壓制嫌犯「無害且完美」　川普：但結束它是好事

網軍掰！　推特永久刪除3.2萬組「中、俄、土耳其」假帳號

深海怪物出沒！「4m大王烏賊」陳屍南非海灘　專家驚呼：身體超完整

比特犬咬死主人「屍橫水溝」　加拿大居民籲立法禁止飼養

JK羅琳前夫「我打了JK不感到抱歉」　太陽報遭砲轟

日本自民黨提議　台灣應列優先鬆綁入境名單

新冠759萬確診！　巴西疫情「趕美超英」成全球次高國家

結束黑色星期四回神！　美股道瓊收漲477點

「自付醫材上限」心臟節律器也中獎　20種品牌、價差4倍卻僅1種天花板價

期間限定！高鐵祭旅運振興優惠　北中南飯店聯票懶人包

端午旅宿8成滿！公總曝「七大地雷」路段⋯籲「改搭客運」打85折

A-Rod當老闆出現挑戰　傳4、5組人馬有意收購大都會

家庭聚餐首選、下班小酌好去處！到啤酒餐酒館HIGH一晚

沒吃到會搥心肝！金門5款在地特色小吃　必吃「酥脆蔥油餅包熱狗」

葡萄絕對是「致命殺手」！　不可餵食狗狗的6種水果

奪命式蚊香狂熏！鄰居「還亂燒口罩」...她無法呼吸　投訴環保局GG

碰！國1林口段貨車撞拖板車駕駛命危　車廂爆開冷凍雞肉灑滿路面

「傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結校務會議外舉牌對峙

報復女友！請陌生人演外遇對象 妹子電話中狂飆髒話...全場傻眼

國際熱門新聞

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

不是冷氣　中、美專家揭：第1耗電是「它」

「4m大王烏賊」陳屍南非海灘　

網紅女模示範繫安全帶，全身沒穿

性教育影片　AV男女優親自上門教

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

100辣妹24hrs伺候「瘋狂激戰」小處男回味爽到淚崩

日本自民黨提議　台灣應列優先鬆綁入境名單

新冠759萬確診　巴西疫情成全球次高國家

比特犬咬死主人　居民籲立法禁養

JK羅琳前夫「我打了JK不感到抱歉」　太陽報遭砲轟

義大利50多起新冠訴訟案　總理遭檢察官調查

美股道瓊收漲477點

大媽爆飲紅酒摧毀婚禮　舞池中「直接拉出整攤屎」

更多熱門

相關新聞

美股道瓊收漲477點

美股道瓊收漲477點

美股因投資人評量美國數州染疫病例攀升及憂心股票估值過高，今天盤中震盪激烈，終場收高。

警察節表揚模範警察　花蓮2員警獲殊榮

警察節表揚模範警察　花蓮2員警獲殊榮

西雅圖叛亂組織斷糧募集食物「堅持素肉」

西雅圖叛亂組織斷糧募集食物「堅持素肉」

時代雜誌：美防疫效率差中國百倍

時代雜誌：美防疫效率差中國百倍

男拒捕咬手臂「吃自己肉」..32分鐘離奇亡

男拒捕咬手臂「吃自己肉」..32分鐘離奇亡

關鍵字：

佛洛伊德警察非裔北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

韓國瑜剛走！新聞局粉專照變菊市府彩帶高

嘉義壯男遭蜂螫　30分送醫仍不治

王世堅一句神回　柯文哲當場笑了

22年狂生9個！台中媽19歲開始生

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面