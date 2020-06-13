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神仙版牛肉泡麵爆紅！「配料超豐富、湯頭更濃郁」輕鬆煮大升級！不用再到外面吃啦

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▲▼神仙版牛肉泡麵爆紅！（圖／業者提供）

▲滿漢大餐升級版讓泡麵瞬間高級感爆棚。（圖／取自陳語謙、Tommy IG）

圖、文／滿漢大餐提供

泡麵完全就是宅在家缺少不了的重要糧食之一啊～口味雖然有非常多種選擇，但吃來吃去小編自己也還是覺得牛肉麵最對味！而料理方式除了單純用熱水沖泡，最近也有網紅老饕分享了許多料理方式，讓泡麵瞬間高級感爆棚，豐富度大增、美味也更升級，快一起來看看怎麼做吧！！

▲▼神仙版牛肉泡麵爆紅！（圖／業者提供）

▲人氣女神陳語謙挑戰部隊鍋吃法。（圖／取自陳語謙IG）

你沒看錯！除了能升級煮成台灣招牌的蕃茄牛肉麵，居然還能做成異國感的韓式部隊鍋，甚至還能夠把湯麵做成乾拌牛肉麵！而且看起來都超美味呀～～一包就能做出多種口味根本完全吃不膩，讓人超想立馬去囤十箱泡麵啊～～選對基底當然也是一大重點！像是台灣人最愛的滿漢大餐，裡頭的料理包肉塊超實在，平常光是沖泡吃就非常美味，而拿來燉煮過程中，還能讓料理包中的高湯精華再度釋放、提高牛肉麵湯頭層次，喝起來也會更香醇濃郁！再搭配一些自己喜歡的食材就能創造出一道道如同外面賣的超強牛肉麵料理！

▲▼神仙版牛肉泡麵爆紅！（圖／業者提供）

▲日籍網紅Tommy挑戰乾拌牛肉麵吃法。（圖／取自tomitomi_Japan IG）

▲▼神仙版牛肉泡麵爆紅！（圖／業者提供）

▲網紅小草yue挑戰紅燒番茄牛肉麵吃法。（圖／取自luyue0929 IG）

滿漢大餐除了經典款的珍味牛肉麵，也有推出麻辣鍋牛肉、蔥燒豬肉各種口味，不同飲食習慣的人都能夠滿足，尤其近期居家時間變多，更適合在家用自己喜歡的口味來煮煮看！加上滿漢大餐用料一直以來都超大方，肉塊非常厚實又大塊，口感還很軟嫩多汁不柴，因此才能煮出滿分的牛肉麵料理！！

▲▼神仙版牛肉泡麵爆紅！（圖／業者提供）

編輯私藏！兩種隱藏版吃法絕對必收！

看完網紅示範之後，小編也馬上來私推兩種自己平常超愛的吃法給各位！只要利用便利商店就能夠取得所有食材，平常沒時間買菜料理的人，也能夠用這兩個方便省時的吃法，瞬間就讓整碗麵超澎湃，在家就能輕鬆做出超有特色的神仙版美味牛肉麵料理！

懶人必學！簡易版「海陸牛肉麵」，也能吃得豐富又滿足！

平常太忙碌或是沒有廚房設備的租屋族，也可以利用許多便利商店現成食材(溫泉溏心蛋、蟹肉棒、燒烤肉串等)，依照喜歡的口味去客製化出專屬自己的牛肉麵，也是一道不用特地開伙下廚也簡單做出來的牛肉麵料理！

▲▼神仙版牛肉泡麵爆紅！（圖／業者提供）

起司控必試！「起司牽絲牛肉麵」濃厚奶香太銷魂！

誰說只有韓式泡麵才能加起司～只要在滿漢大餐牛肉麵上面鋪滿起司絲，加熱讓起司完全融化後就完成了！牛肉高湯與起司奶香相互融合協調，還會讓味道加倍濃郁，麵條裹著滿滿的起司牽絲口感也超絕妙，是一吃就回不去的香濃起司牛肉麵！各位宅在家的這段時間都快一起來試試，做出神仙級牛肉麵吧！

▲▼神仙版牛肉泡麵爆紅！（圖／業者提供）

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