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外國網紅瘋台灣牛肉麵　訪台必買「滿漢大餐」推坑朋友⋯全體大驚：有大塊牛肉

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▲▼ 。（圖／授權提供）

▲最近IG上掀起一股「滿漢大餐」風潮，許多網紅都紛紛推薦給自己的好友。（圖／cammikko、chandebby_1103、lindra_kaka.variety、ninaa0821授權提供）

消費中心／綜合報導

說到外國人到台灣必推美食，珍奶、小籠包以及牛肉麵絕對是首推名單，尤其是台灣道地牛肉麵，不管是紅燒、麻辣或是清燉湯頭，再配上大塊充滿嚼勁的牛肉塊，只要是嚐過的人絕對會唇齒留香，對台灣牛肉麵念念不忘。但要推坑外國朋友，又沒辦法到現場點一碗怎麼辦？沒擔心，這時候超商都有賣的「滿漢大餐」就是你推坑的最好選擇！近來有許多在台外國網紅都會推薦自己朋友去吃「滿漢大餐」，到底為什麼滿漢大餐有這麼大魔力呢？

風靡台灣的「滿漢大餐」牛肉麵系列，可是許多在台灣的外國網紅最愛的泡麵，蔥燒、珍味、麻辣鍋三種湯頭口味，再配上軟嫩入味的牛肉塊，以及Q彈有勁的麵條，咬下去嘴中微辣感與肉香的拉扯，讓許多在台灣的外國網紅對他都念念不忘。馬來西亞網紅西西歪就說，泡麵裡面竟然有肉塊超驚人，有肉的泡麵根本超奢華，馬來西亞都沒有；在台灣的日本網紅撒醬也說，裡面有完整牛肉塊很多日本人都喜歡，自己也常買去送給客戶、或是晚上當宵夜吃。只要嚐過的人馬上就會變成死忠粉絲，甚至還不斷推坑給自己家鄉的好朋友，讓所有人都變成「滿漢大餐迷」。

▼有肉的泡麵根本超奢華，馬來西亞好像找不到。（圖／ccwhyao授權提供）

▲▼ 。（圖／授權提供）

▼撒醬說自己超常把滿漢大餐當宵夜吃。（圖／sachikol.0x0.l授權提供）

▲▼ 。（圖／授權提供）

在台超過10年的IKU老師之前就推坑過在臺灣的爸爸吃牛肉麵，這次換讓媽媽嚐嚐「滿漢大餐」的美味。IKU老師一共帶了蔥燒、珍味、麻辣鍋三種要讓媽媽一次吃得夠。日本媽媽嚐了後說，日本的泡麵有些味道會很濃烈，吃一下就膩了，但滿漢大餐的湯頭非常順口，而且「珍味」的湯頭非常清爽，如果是日本人的話應該會很愛這碗，而且跟日本泡麵最不同的就是裡面有一整塊肉，非常驚豔！此外，蔥燒、麻辣口味也很適合冬天吃，身體會一下子暖起來，大讚「滿漢大餐」真的很好吃！

從馬來西亞到台灣讀書的Soya手癢計畫跟嚴政Wallace則在分享「在台灣遇到最溫暖的事情」時，配著超暖身子的滿漢大餐一起聊。Wallace說，自己剛到台灣下捷運站找不到飯店，居然有個人直接拎著小孩帶著他去找飯店，讓他超感動；Soya也分享經驗說，自己剛來（台灣）時連續問了七個人路，沒有人拒絕她，而且看起來都想要直接帶她去，讓他們都大讚台灣人真的很熱情。聊到一半時，Soya突然大讚滿漢大餐湯頭真的很好喝，完全不像泡麵的口感，很像有個阿姨早上剛熬好的一樣順口，Wallace也說香港跟韓國的便利商店有滿漢大餐，自己回國看到時超感動，影片拍攝結束Wallace直接手刀跑出去，直說要去吃第二碗。

▼日本媽媽說湯頭非常順口，而且跟日本泡麵比起來最大不同就是有整塊肉！（圖／Iku老師/Ikulaoshi頻道授權提供）

▲▼ IKU老師請日本媽媽開箱滿漢大餐 。（圖／授權提供）

▼Soya跟Willance大讚湯頭「超牛」，感覺有一隻牛在裡面的感覺。（圖／Soya手癢計畫頻道授權提供）

▲▼ 滿漢大餐

此外，每次開箱都爆紅的《Joeman開箱趣》也邀請到外國Youtuber來品嚐滿漢大餐，分別是韓國芒果以及上田先生及太太。芒果跟上田先生首先都大讚台灣的人情味是最吸引她們的地方，連帶著連台灣的食物都喜歡，尤其是牛肉麵系列，最讓他們喜愛。這次開箱的三種口味，分別由芒果試吃珍味，上田先生試吃蔥燒，Joeman試吃麻辣鍋口味，上田先生透露自己就是滿漢大餐迷，每次回日本時一定買6、7碗，芒果也說自己朋友前都會看到很多人大推滿漢大餐，只要來台灣都會囤一堆貨回去，自己也超喜歡。雖然日本、韓國的文化跟台灣有很大差異，但兩位Youtuber試吃之後都表示自己超喜歡，微辣的口感真的很讚。

最經典的牛肉麵泡麵「滿漢大餐」，不只是台灣人心中的回憶，更獲得許多外國網紅認證「台灣味」，怕辣的人就選擇珍味；喜歡蔥香的就選擇蔥燒；想要享受滿頭大汗的辣感就選擇麻辣鍋口味，加水3分鐘就能享受到順口湯頭再加上超大塊牛肉，除了是台灣人心中經典的泡麵外，更掀起一股風潮，讓在台的外國網紅都紛紛推坑周遭所有朋友，讓大家一起進入牛肉麵美味的世界。

▼Joeman邀請韓國、日本朋友試吃滿漢大餐，都大讚辣得很過癮！（圖／Joeman頻道授權提供）

（本文與滿漢大餐合作）

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