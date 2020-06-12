經典泡麵「滿漢大餐」！竟是「烹飪教母」傅培梅研發的…珍貴手稿曝光

▲台灣民眾都熟知的經典泡麵「滿漢大餐」，背後的研發者，是有「一代烹飪教母」之稱的傅培梅老師研發的。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

在台灣史上第一個開烹飪節目，有「一代烹飪教母」之稱的傅培梅，是國內具有一定影響力的廚藝家，雖然她在2004年已過世，但傅培梅留下的美食經典，至今讓許多台灣民眾回味無窮。有「懷舊達人」之稱的文史工作者張哲生，日前曾發文透露，原來台灣人熟知的經典泡麵《滿漢大餐》，當初是傅培梅老師所研發的，他還分享了傅培梅老師，於1983年與統一食品共同研發《滿漢大餐》的食譜手稿，讓網友看了都覺得「長知識了」，紛紛直呼「難怪這麼好吃」。

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張哲生早前曾發文回憶，提到台灣在1980年代，正值經濟起飛階段，當時民眾普遍都有「吃泡麵不營養」的意識，使得統一企業，當時萌生了想開發附有「料理包」的速食麵之構想。於是，他們找上了時台灣最有名的烹飪專家傅培梅老師，請她指導研發人員，並將她的料理轉化成速食麵料理包，希望能消弭「吃泡麵不營養」的觀念。

由於傅培梅老師，對台灣的烹飪教育界影響非常深刻，當年許多台灣的家庭主婦，都是跟著她的電視烹飪節目與食譜，在家煮出美味的家常菜。傅培梅老師花費了許多時間與食品專家研究，終於在1983年10月，開發出後來成為台灣經典泡麵「滿漢大餐」，並推出上市。

當時「滿漢大餐」泡麵的創新設計，只要撕開調理包，就會有一塊塊真材實料的肉塊流出，被譽為是「第二代泡麵」；而傅培梅老師的專業，不僅在烹飪界發光，也在台灣速食麵的市場上，寫下不朽的經典傳奇。

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