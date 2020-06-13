一天工作4小時是未來趨勢！她離開全職OL身份看清：好好生活才是目的

▲作家曾彥菁離開全職OL身份後看清：好好生活才是目的。（圖／曾彥菁提供）

記者林育綾／台北報導

台灣勞工一天平均工作時間約8到12小時，甚至有不少活在「責任制」的體制下，過勞者難以計數。作家曾彥菁3年前離開全職上班族的身份，成為自由接案的文字工作者後，看清自己最渴望的目標是「好好生活」，一天工作約4小時左右，隔天也有更飽滿的精神。也認為權威時代下大家集中在辦公室裡、以一人為中心發號施令的工作模式，不會是未來的趨勢。

曾彥菁成為自由工作者3年，並非一開始就很順利，2019年夏季報稅時，她當時在臉書提到自己去年一整年的總收入只有11萬多，等於平均每個月只有1萬元，讓朋友都開始好奇「怎麼活下來的？」這件事也釀成如今出書的契機。

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▲成為自由工作者的最主要目的，就是為了「好好生活」。（圖／曾彥菁提供）

她又花了一年左右時間，達到跟離職前最後一份全職工作相同的收入，但工作時間相對減半，每天有更多餘裕能夠看自己喜歡的書、電影、追劇、好好吃飯、與重要的人相處。

有些人會問，既然一天只要花這麼少時間工作，為什麼不接更多案子、更有效率、賺得更多呢？但她很清楚的說，「我成為自由工作者的最主要目的，就是為了『好好生活』，不是為了賺錢。好好生活才是核心，如果為了賺錢犧牲更多時間，那就等於回到以前的模樣了。」

她明白世俗都有一個觀念是「趁年輕多打拼」，就連我們耳熟能詳的寓言故事，也以螞蟻與蚱蜢來舉例，當螞蟻在夏天辛勤工作時，冬天有足夠的糧食；但蚱蜢夏天只顧著快樂唱歌，冬天只好挨餓。不過對她來說，無論是螞蟻或蚱蜢都太極端了，「為什麼我們不能夠是一半的螞蟻、一半的蚱蜢呢？」

曾彥菁也認為，「效率」這件事可以用不同的角度來看，當一天只花4小時左右工作，賺得足夠的生活所需後，其餘時間好好過生活，這反而是效率最高的行為。因為這樣做的時候，身體不會被你操壞，老的時候不需要花太多醫療費去醫治這個「已經被你操壞的身體」；也因為獲得足夠的休息，隔天精神和工作品質都更好，不會落入過勞的惡性循環。

她相信人們都有過工作累壞的時候，隔天的狀態反而不好，做什麼都變慢，「只看時間跟金錢，而沒有看見背後的代價，這並沒有比較有效率。」

▲曾彥菁認為「效率」這件事可以用不同的角度來看。（圖／曾彥菁提供）

前陣子全球受到疫情影響，「遠距工作」成為許多公司開始研擬和人們討論的話題，曾彥菁也認為，這樣的工作方式絕對是未來趨勢，從前的社會是權威時代，工作模式多半把人集中在辦公室裡，以一人為中心發號施令，其他人配合；但如今科技資訊發達，中心化的工作模式逐漸轉為「平等的擴散式」。

人們可以透過資訊的取得便利，擁有更多元的資源，得到多方意見，這些資源提供更多自主思考和判斷的空間，不再只需要依賴一個主管才能做事。大家在網路上也能討論工作，工作形式可以很多元，工時也可以更彈性。

她認為，這樣的型態也呼應如今的網紅生態，當人們有多元的方式生產和互動，可以在自己的社群上發表創作，或許粉絲或市場不是一整片海洋，而是一池湖水，但已經足夠支持創作者的生活所需。

▲成為自由工作者後，也有60分、100分的起伏狀態，有掙扎也有挑戰。（圖／女人迷提供）



然而成為自由工作者以後，也並不等於日子從此自在快樂，為了生活，她也會選擇接下「不是100分有感的案子」，或許某個案子只有60分的興趣，寫起來也會相對費力，但如果需要這份收入，評估後也在能力範圍內，還是會接，因此自由工作者並非每個案子都開心，也有60分、100分的起伏狀態，有掙扎也有挑戰。

曾彥菁獲出版社邀請在今年出書《有一種工作，叫生活》，副標題寫著「離職後我學到的23件事」，原以為是一本談論職涯的書，其實打開以後，發現她不斷談論的都是「如何過生活」，如何找到自己所喜歡和在乎的事，透過生活方式來展現。

很多人羨慕她可以「勇敢做自己」，但她也說，做自己之前有個最重要的功課是「面對內心的恐懼」，很多時候人們不敢做自己，是因為心中的恐懼還沒解決、拉住了自己，這些恐懼可能包含：擔心不符合家人期待、在社會上沒有地位、擔心經濟金錢的不足⋯等，「如果沒有親自面對這些恐懼，那麼無論目前是身份是全職還是自由工作者，都很難真正做自己。」

▲曾彥菁認為，做自己之前有個最重要的功課是「面對內心的恐懼」。（圖／曾彥菁提供）