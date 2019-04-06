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自由工作者並不自由！　但能拿回人生「3大選擇權」

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▲獨立,女生,女人,女孩,一個人,登山。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多上班族經常在職場中感到困惑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

作者：劉揚銘
摘自：離開公司，我過得還不錯：成為自由工作者的理想生活提案

●精選書摘

重新定義自由：理想的工作與生活

請繼續往下閱讀...

近年來有愈來愈多人不再滿足於單一職業，而是透過多種身分與多重收入的組合挑戰更豐富的工作與人生，比如「譯者／健身教練」或是「廚師／文字工作者」等等，因為這類人在自我介紹時常用「／」區分不同職業，「斜槓」也變
成他們的代名詞。在面臨低薪與高房價的台灣職場也吹起斜槓青年旋風，試圖以不同於傳統的職涯發展模式找一條新出路。

但在討論斜槓、自由工作時，有幾個前提條件得說清楚：只是兼差很多，卻沒有自己的熱情與專長，不能算斜槓；如果接一堆案子，卻沒有挑案子的自由、沒有安排時間的原則、說不出對工作和生活的想法，也稱不上是自由工作者。兼差很多卻還是在窮忙，接案很多卻比一般上班族還累，還沒有加班費和勞健保，那就失去脫離僵固職涯的意義了。所以，想成為自由工作者、開啟斜槓人生，不得不面對「什麼才是自由？」「什麼才是自由工作？」「想要什麼樣的工作和生活？」這些終極質疑。

能否不依賴公司，以個人名義在職場生存？

還是上班族的時代，有兩股焦慮感躲在內心深處，像鬼屋裡的鬼魂不時纏上住客，讓我對未來始終抱持不安。第一股焦慮是：「如果有一天公司倒了，我該怎麼生存下來？」第二股焦慮是：「現在這個職位的要求，真的是自己想做的事嗎？」我並沒有屈就於不喜歡的工作，雜誌編輯是我自己選擇、也有熱情的一份工作，然而每到夜深人靜，或每年領完年終獎金思考未來時，這兩股焦慮還是無法抹去。

為了解決第一股焦慮，我想讓自己成為一個「隨時都能找到工作」的專業者，工作時努力挑戰新任務、和厲害的前輩學東西、拚了命地加強能力。但在紙本媒體這種夕陽產業裡，看著產業全體營收數字的下滑、網路和自媒體興起，員工平均工作量不斷上升才能維持公司業績，各種現實條件令人無法樂觀，不只從業人員，就整個產業似乎都有被淘汰的危機。如果連紙本這個產業都沒了，當編輯還有什麼用呢？學到的專業能力可不可以用在其他領域呢？我這樣問自己。

不提大環境，即使加強再多的專業能力，還是無法解決第二股焦慮：現在每天做的這些事，真的是自己想要的嗎？工作中總有許多無聊與無奈，不斷消磨熱情，從基層晉升到中階、高層、甚至更高管理階層，這些無奈並不會消失，而除了這樣一層一層往上爬之外，人生有沒有其他選擇？應該有其他選擇嗎？

無論應徵什麼工作，都是一人進駐一個OA隔間，用人去符合職位的需求（因事設人），除非創業當老闆，不可能有百分之百完美符合想像的職務。一個職位有百分之七八十符合自己需求已經很棒，說不定超過百分之五十就願意工作，說難聽點，反正薪水有很大部分是時間和行為被老闆擺布的心靈補償費，就別太計較免得傷心。

只要繼續待在職場裡，即使換了其他工作，也只是再去符合另一個職位的要求，很難找出「自己到底想做什麼、能做到什麼？」的解答。所以離職之後，開始思考「能否不依賴公司組織，一個人獨立生存下來？」要是能做到，無論上班的公司倒不倒、身處的產業還在不在都不是問題，無論世界怎麼變化，自己都能存活下來的能力，怎麼想都很厲害吧！

除此之外，有沒有可能不用配合職務的「因事設人」，而是從個人興趣和擅長出發，打造出完美符合自己需求的工作（因人設事）呢？如果工作都是喜歡的事，可以自己安排時間，不需要聽誰的命令與指揮，應該可以每天跳著舞開工，根本不會厭倦吧。把喜歡的事情做成工作，真的有可能達成嗎？

帶著探尋這兩個問題的方向感出發，我展開了自由工作之旅。離職後，才發現上班時始終無法擺脫焦慮，是因為在永遠不可能滿意的職位上，尋求熱愛是不可能的，這些令人不滿意的部分，造成「工作」和「自我實現」逐漸分裂，以才會每到夜深人靜，開始懷疑「真的是自己想做的事情嗎？」

開始自由工作後，試著把「工作」和「自我實現」合而為一，當然有許多做中學與嘗試錯誤的經驗（整理在上一章後半的三篇文章中），也無法一蹴可幾，但歸納起來，我能夠持續挑戰「自由」的理由有三點：不負債、有時間、能犯錯。

不負債、有時間、能犯錯：拿回人生的選擇權

所謂自由，應該是有選擇的權力，不陷入無可奈何的狀況吧！理想中的自由工作樣貌，是可以每天跳著舞走進辦公室，期待做自己想做的事，有餘裕挑選喜歡的工作，也能安排時間好好完成。工作組合裡，可能有一些相對穩定的邀約，也有機會碰到習慣之外的嘗試可能，就算都沒有工作找上門，也能自己想企畫提案，把想做的事情變成能賺錢的工作，即使這個工作賺不了錢，也有選擇不賺錢的自由，把工作本身當成收穫。

因為是想做的工作，能發揮專長、全心投入，讓自己閃閃發亮，「工作」和「自我實現」可以合一，就不需要「賺夠錢就辭職去圓夢」這種想法了。如此美好的境界，雖然目前還無法百分之百達成，但如果能一步一步去除不需要的工
作，總有一天會趨近吧。

寫這篇文章的同時，我正拒絕了一個能賺錢的案子，因為截止期限太趕，我想先把書好好寫完再說，不需要超時工作；寫這篇文章的一年前，我正從生涯最高薪的工作離開，因為對方並沒有好好使用我的專長，與其每天在辦公室浪費時間，還不如自己想點有趣的事情來做。能拒絕時間無法配合，或是無法發揮能力的工作，「不負債」是很重要的一點。

負債會讓人失去選擇權，就算出現不滿意的工作也無法拒絕，許多人對工作不滿但又不敢離開，都說：「還不是為了那份薪水！」但如果案主認為他出錢所以很跩，你們這些接案的自由工作要乖乖聽話，我會在心裡想：「我也沒在缺錢的好嗎！」然後找藉口默默推掉這份邀約。

即使自由工作賺的收入不多，但離職之後，我從來沒有讓自己陷入負債的情況。不缺錢有兩種方法，賺很多，或是需要很少，當然我是後面那種情況。不買車、不買房、不需要奢侈品、不需要高薪高職稱，為的就是交換「拒絕不想做
的、選擇想做的」自由。

當然一開始都會擔心，如果這次拒絕，以後都沒工作上門怎麼辦？但經過幾年的試誤，才發現做那些覺得不對的工作，結果都很慘烈，如果只是為了錢的工作，除了賺到錢之外，通常沒有任何收穫。反而是那些有趣的、真心投入的、熱愛的工作，即使錢不多，卻會衍生出其他工作，或是帶來有意思的朋友，成為存活下去的後盾。

降低金錢需求，算出「最低生活成本」，也是為了提升自己的生存力。如果只需要很少的案子就能持續存活，那工作真的可以變得無比自由，生存成本愈低，就愈能自由挑選想做的工作。需要用來賺錢的時間愈少，可以自由安排的時
間就愈多，愈有自由安排的時間，就愈能做出和別人不同的作品，找出自己的特色。

能夠掌控自己的時間，安排自己的行程，就有把人生掌握在手中的感覺，一旦嘗過這種滋味，會上癮，再也回不去上班的牢籠。如果有人問，沒有職位、沒有薪水，沒有被社會價值認同的地位，難道不辛苦嗎？錯過火車時，只有在你追著它跑的時候，才會覺得痛苦，如果根本就不需要搭上車，錯過和沒錯過並沒有分別。

我只需要搭上用優雅的腳步走進車站的火車，即使沒車，用走路也沒問題。在社會價值的競爭中，直接認輸就好，認輸之後反而更能找出和別人不同的目標，走自己的路。不負債、降低金錢需求，就有了生存力；能拒絕不需要做的事情，就有更多自由的時間；金錢有餘裕、生活有時間，才有更多嘗試錯誤的機會，去挑戰創造自己工作的可能。

不規畫職涯，有能力相信隨機與意外

今天這個時代，規畫未來二十年、三十年的職涯沒有太大意義，因為未來十年會出現哪些新行業、新科技，誰都沒把握，今天看來最穩定的工作，說不定幾年後就被淘汰了也很難說。比起在組織圖裡拚搏升遷，我更喜歡輕鬆自在地一
個人存活，把喜歡的事情做成工作。

當然，從「熱愛的興趣」到「能產生收入的工作」之間，還有一段不小的距離，如果知道答案的話早就創業成功了，可惜我還沒有能力。但即使現在沒有答案，有多餘的時間和能犯錯的空間，不斷嘗試，總有找到方法的一天吧！更何
況就算找不到答案也能生存的話，就更沒什麼好怕的了。

就算沒有一份穩定薪水（其實很可能沒有想像中穩定）的全職工作，還可以用多元、零碎的幾份小事業，拼湊出足以生存的收入，反正這些都是自己有興趣的事物，不知道哪個會成功，但都可以做做看。相信隨機、相信意外、相信自己、保持樂觀。

用最低成本生存、空出自由時間、創造能犯錯的空間，盡可能把熱愛的事物和產生收入的工作結合，打造自己的工作和生活，就算不是很有才能，持續嘗試二十年，也總能試出一條路吧！即使最後不成功，也不會不能接受，這不就是無敵狀態嗎？這是我的自由工作策略。為了達成這個目標，我寧願選擇擺脫金錢的束縛，換取自由的可能。

不隸屬公司組織的自由工作者，看似魯蛇，其實超級自由。每天早上醒來，可以安排想做什麼，時間完全自主掌握，不用聽人命令看人臉色。當然接案工作一定有要配合別人的時候，但沒有上下隸屬的職權，所以對誰都是平等合作的關係、用彼此尊重的原則溝通（你不尊重別人，別人會拒絕你；但別人不尊重自己，你也有拒絕的權力，不做的最大）。更重要的是有改變的選擇權，從居住的地方、工作的地點、工作的形態、合作的夥伴、想挑戰的工作類型…一切都有嘗試的可能，擁有絕對不會無聊的人生。

你願意用多少錢買這樣的自由？

▲▼《離開公司，我過得還不錯》書封。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《離開公司，我過得還不錯》，點我連結至博客來網路書店。

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關鍵字：自由工作者,劉揚銘,離開公司，我過得還不錯：成為自由工作者的理想生活提案

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