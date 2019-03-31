他爆肝7年當上主管！　離職改當自由工作者「找回生活」

▲超時工作不斷累積對身體和精神的傷害，久了會一次爆發出來。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

作者：劉揚銘

摘自：離開公司，我過得還不錯：成為自由工作者的理想生活提案

●精選書摘

寫在出發前：

離職，才發現自己為什麼工作

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大部分翻開這本書的人不認識我，討論自由工作生存之道之前，可能需要介紹自己的背景。25歲出社會的我，至今只做過一份正職工作，在商業管理類的雜誌當編輯。因為是自己喜歡的工作，所以從採訪編輯、後製編輯、主編，一待就是7年。這份工作讓我從一個沒有採訪寫作經驗的新鮮人，學到編輯的賴以為生的專業。和同事一起打拚，從沒有知名度的創刊期（打電話邀約採訪常被以為是詐騙集團），到後來漸漸被讀者認識的成就感，直到現在都是非常珍惜的回憶。

說來有點不好意思，但我非常喜歡工作。寫出一篇好文章，做出一個漂亮的專題企畫，完成一本精采的刊物，都讓我覺得成就感十足，一天有做事，就覺得生活很充實。工作讓我可以期待自己，努力寫出好東西，如果別人覺得它有趣或是有用，那就更棒了。

在編輯部上班的時代，沒有想過有一天會辭職。

▲作者一路從採訪編輯開始當，從來沒想過會離職。（示意圖／達志／示意圖）

因為太熱愛工作，我以為自己什麼都行。辦公室一出現新任務，我會主動扛下來，一方面怕自己不做會害同事加班，一方面也想爭取表現機會，明明工作已經滿檔，遇到想寫的文章、想採訪的人，還是跳出來承諾會完成。上班時間做不完，那就加班吧！努力加班到半夜，還覺得這樣燃燒的自己很偉大。老闆不是不擔心，但員工承諾可以做到、也表現出很想做的樣子，這任務不交給你都說不過去。

成為編輯部優良員工的那年，我連員工旅遊都沒去，一個人在辦公室加班寫稿。沒有被逼、沒有被拗，一切都是自己主動。等到發現不可能承擔無限增加的工作量，把加班當常態實在不應該的時候，為時已晚。

那時我做了一個非常有趣的特別企畫，在正統商業雜誌分析少女偶像團體的經營策略，我自認那是別人不可能寫出來的企畫，同事也稱讚我做了個新鮮的嘗試（感謝讓這種怪提案通過的總編，也感謝如此開放的工作環境），雖然由於太脫離商業雜誌的常軌，內容沒有賣得很好，但那是我上班族生涯中最有創意、也投注全力的一次出擊，照理來說，我應該充實感爆表、成就感頂天，但是我沒有。

企畫完成之後，我幾乎整個月沒有和同事講話。

▲再怎麼有熱情的工作，超出自身負荷過久仍然會彈性疲乏。（圖／達志／示意圖）

剛開始我還不清楚是怎麼回事，後來，總編輯覺得我怪怪的，問我是不是要休息一下？我才明白，我燃燒殆盡，burn out了。我沒有發現自己一直以來超時工作、過勞，對身體和精神已經造成傷害。

我沒有馬上辭職，之後還嘗試了一年，努力在工作中改變做事的方法、試著加強效率、努力減少工時，但失去的熱情卻再也找不回來。32歲那年，我遞出辭呈，只能告別自己非常喜歡的工作，讓身心休息，恢復健康。

現在回想，當初辭職，表面的理由是健康因素，中層是無法控制工作量、失去工作熱情，但最深層的原因還是在於：我沒學會如何和工作相處。那感覺像初戀，你太年輕，明明很愛一個人，卻不知道怎麼愛她才對，不知道如何和她相處，所以你讓她受傷、她也讓你受傷，最後兩個人只能分開，只有分手，能讓我們學會如何去愛。只有離職，才能讓我重新學會如何和工作相處。

▲工作與生活之間必須取得平衡。（圖／達志／示意圖）

上班生涯：沒學會與工作相處，燃燒殆盡

當了7年的上班族戰士，辭職之後，我過了幾乎一整年放浪的日子。每天睡到自然醒，每天打電動，可以整個夏天待在海邊，參加睽違以久的音樂祭，有時間看來不及看的電影，有時間到處旅行。但，幾個月之後，我的內心漸漸開始焦慮，原來人生一直玩一直玩，並沒有特別好玩，眼看著半年一年就這樣過去了，完全不知道自己每天到底做了什麼，也不知道人生為了什麼，失去的只有時間而已。

雖然不是沒有存款，但是每天只花錢不賺錢，看著存摺都會怕怕的。我不希望自己這麼廢，想要自己至少有一點用。所以開始在部落格上寫文章，即使沒什麼人看，至少能每天給自己一點目標。有目標的感覺很好。

雖然身心開始想做事，然而我還是對上班心有餘悸，畢竟和工作談了7年戀愛，最後受傷分手，讓我不敢回去當上班族。此時做了一個找不到方向的人都會做的決定：單車環島，以為自己在路上會找到人生目標。

我和老爸一起踏上旅程，在環島路上遇到了一些人，讓我開始思考「工作」和「我」的關係應該是如何。

環島路上遇到的車友常常對我說：

「你們父子倆一起環島啊，真好！」

「爸爸已經退休了，不過，你兒子不用上班啊？怎麼有時間環島？」

我爸每次遇到這個問題都非常緊張，他會掩飾兒子沒工作的事實，對別人說：「我兒子現在正好換工作，回去就要上班了啦！」

其實我哪有心工作，仍然是不敢上班的「工作失戀兒」，但老爸一副兒子沒工作就是廢柴、好怕別人知道的心理，讓問出「你兒子不用上班啊？」的車友，立刻驚覺自己是不是問了不該問的問題？大家趕快開始聊一些風花雪月無關緊要的事情，維持表面的和平。

這種「沒上班就是廢柴」、「不工作賺錢很丟臉」的想法，漸漸讓我好奇工作對人來說是什麼，它代表什麼，也影響了我對上班還是自由工作的看法。

身為一個只玩樂不工作的人，在環島的路上我開始想，人在世界上，最基本的任務是養活自己，遠古時代我們打獵、採果、種植作物，現代人上班、賺錢、買東西吃。為了存活下去，

每天要做的事情，就是工作。

生活在群體社會，每個人都會和別人互相影響，我幫你、你幫我，你擅長的事情變成你的工作，我擅長的事情也就成為我的工作，所謂的「工作」，可能是我們對其他人產生的幫助，或者說偉大一點，是對社會的貢獻。也因此，一個人的工作（我做什麼來養活自己）漸漸變成一種身分，讓別人知道我在做什麼、我是誰。

對別人來說，我的工作是一種身分，代表我是誰、對社會有什麼貢獻，所以，老爸才怕別人知道自己的兒子沒工作、沒貢獻、沒身分。

在那段放浪的時間裡，我也發現完全不工作的時候，心裡會非常害怕。沒有收入是一回事，但我失去了名號、失去了身分、失去了對社會的貢獻、失去了幫助他人的能力，我不知道自己是誰，生存在世界上有什麼意義。環島的路上，我開始想念工作。

離職放浪：旅途中，開始懷念「動手做事」的感覺

回想起放浪的這年曾去京都旅行，我特地到陶藝家河井寬次郎紀念館參觀，那是他生前的住所和工作場所。河井寬次郎有一句名言：「工作即生活，生活即工作」，對曾經被工作淹沒生活、導致身心失調的我來說，那是一句引發好奇心的話語，我想到那個人的工作和生活場所體驗，去尋找工作的意義。

在河井寬次郎紀念館，有他常使用的書桌、座椅、燒陶器的窯、休息時的院子等等，館內有他其他的名言：「所有的事物，都是自己的表現」；「想要發現全新的自己，就去工作」；「赤裸地工作，因為工作是赤裸的」；「不踏上道路的人，讓足跡成為道路的人」……

我開始想，既然我們每天所做的事情，就是工作，工作代表我們活下去的方法，以及我們是誰，那麼，我又怎麼能把「工作」交給別人決定，不好好思考自己要成為怎樣的人呢？

我必須工作，也必須休息，必須賺錢，也必須陪伴家人，更必須設法完成自己想做的事情，才不枉此生為何而來。以前的我認為，首先拚命上班工作賺錢，休息時才有生活，現在才發現，工作只是一種生活方式，「工作＝生活」才構成完整的人生。我不應該有「生活被工作淹沒」的憤慨，反而是自己對「工作與生活」的想像不夠，才讓我在工作中受傷害。沒錯，即使完全不工作，放縱玩，也沒有特別好玩。

說真的，即使每天躺在沙灘上看海，大概一個月就膩了。如果是為了學衝浪或沙雕，大概還能待下去吧，但若只是每天玩樂，不用多久就會變成說不出的空虛。我試過放浪的人生，卻開始懷念寫文章的成就感，用自己的力量生產出某種東西的感覺，比純粹的消費有意義。亞里斯多德說過：「幸福不是一種狀態，而是行動。」盡全力做自己做得最好的事，產生的成就感比什麼都美好。如果有一件自己想完成的事，有一點挑戰性，可以持續做下去，不論這件事能不能產生收入，這種「工作」能讓我感覺人生有意義。

過了幾乎一整年修養生息的日子，完成單車環島之後，我決定開始工作，但不希望到任何公司上班；我想做喜歡的事情讓人生有意義，不想回到加班與無限增加工作量的環境（以為上班就等於加班應該是我個人的問題，厲害的上班族戰士應該有辦法扭轉這個現象），所以開始思考自由接案的形式。

於是我租了一個共同工作空間的位置，在心中給自己掛牌上市，從今天起，要用自己的力量生存下去。

重新啟動：自由工作當成一場人生實驗，出發！

我並不是準備好當自由工作者，才踏上這條路的，比起很多有才華的朋友遜色不少，但即使這樣的我，都能抱著沒有退路的想法，接案存活下來，慢慢開拓出一條自由的道路，相信大部分人也做得到。

不過，自由工作的形態和當上班族不同，無論心態和思維、自我管理和策略，都有需要調整與適應的地方，而自由工作者沒有組織，這些技能通常只能靠個人摸索或和彼此交換心得，所以我把累積幾年的經驗整理出來，希望能對其他人有幫助。自由工作的心法或許對上班族也有幫助，用接案的型態思考正職工作，可以提升效率，並且在評估職涯轉換的時候有新的觀點。

重新定義職涯：專業與被取代的風險

自由工作者是一群願意犧牲正職工作的穩定性，以及薪資福利的保障，來換取自由自主的可能的人。或者厭倦了辦公室文化，或者更渴望追求工作意義與興趣，因此選擇踏上自由的道路，但在站在「上班或自由工作」的十字路口，還是會許多有抉擇的兩難──

■自由接案的案子許多是企業外包出來，屬於產業中價值較低、替代性較高的工作，接案久了，會不會無法累積專業能力，愈來愈難找正職工作？

■如果自由工作這麼不穩定，是否應該先找個穩定的工作（國考、公營事業等等），再用業餘時間去從事發揮興趣的工作？

■或者，自由工作的最終目的，是累積好作品再回到職場中卡位，贏得更好的專業正職？這樣的想法可以嗎？

■如果真的想脫離傳統職場，走向自由工作，應該有何種程度的經驗累積，才是適合獨立的時間點？

這些都是非常務實的問題，如果分成兩個階段剖析，會更清楚取捨標準應該落在哪裡：第一階段，從工作的本質來考慮；第二階段，把整個職涯過程重新定義。

突破外包接案的代工困境，累積專業

自由工作者不全是創意階層，無論美術設計、文字撰稿、影像攝影、寫程式……產業裡有各式各樣企業內處理不完，必須外包給體制外工作者的案子。從企業角度來看，大都希望把有發展性的核心工作留在內部，外包出去的多半是價值低、替代性高的工作。就像蘋果把最沒有利潤的手機生產外包出去，自己留下行銷與設計；耐吉球鞋也把生產外包，留下品牌與行銷一樣，這是產業的現實。

體制外的接案者，就像台灣的代工大廠一樣，接上游品牌商的訂單維生大致沒問題，但要更上一層樓，還是得「代工轉品牌」做出自己的特色才行。始終靠接案生存（接案者），總有一天會面臨代工危機；能夠創造自己的工作，才算是真正達到「自由」的工作者──這也是是我的理想目標，寫這本書的現在，我仍然處於一半收入來自接案、一半收入來自創作的階段，還在持續挑戰。之所以努力減少接案數量、增加創作時間，也是為了這個目的。

剛開始自由工作的朋友，有些會從外包網平台找案子，這可能是起步的一個選擇，但從長遠與總體角度來看，需要做更上游、更有價值的工作才能累積專業。

突破代工困境至少有兩種可能，一種是在工作中慢慢累積口碑、做出個人特色，一種是做出一個代表作。這兩種方法並不互斥。如果能在一次又一次的案子中，做出讓人驚豔的成果、慢慢累積好口碑，在行業內慢慢擴散，久而久之，會出現有人因為某種特別的需求而找上你，能做出自己的特色，和別人有差異，就有了個人品牌。又或者，投注心力去做一件自己都覺得很棒的事情，感動自己、感動別人，變成一件讓大家印象深刻的「代表作」，之後會以此為契機，衍生出其他工作。

代表作不一定是「十年磨一劍」那樣嘔心瀝血求來的，也可能是在日常工作中自然而然做出來，代表作和累積口碑並不互斥，可以同步實踐。

口碑是擺脫「代工困境」無法累積專業的好方法，能夠長久存活的自由工作者，多半不用主動找案子，因為工作品質好，光是之前案子的關係人介紹、朋友推薦，甚至以前的案主想找你固定配合……這些工作就接不完了。只要在某些地方的某些人會「三不五時想到你一下」、「有案子想找人會推薦你」，大概維持生存就沒問題，反而是自己要取捨哪些工作應該接、哪些不該接？才是更需要費心的。

自由工作這些年，真的感覺到，當自己用心做一件事，會有人回應，念念不忘必有迴響。世界上和自己有類似興趣的人，比想像中還多，做出一件有趣的事情，這些隱藏的同好會透過網路或各種方式找上門來，機會就這樣做出來了。我不是非常厲害的工作者，也沒有什麼知名度，這樣的我也能存活，可見挑戰自由的道路並沒有那麼困難。

★本文經時報出版授權，摘自《離開公司，我過得還不錯》，點我連結至博客來網路書店。