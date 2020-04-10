保持初心，掌控人生！自由工作者以親身經歷　寫下90後世代的覺醒

▲（圖／曾彥菁提供）

離職是項勇敢的決定，待業更是段難熬的過程，其中的茫然、猶豫與懷疑，是經歷過的人才能懂得。這次女子學專訪到《有一種工作，叫生活》作者曾彥菁Amazing ，她想告訴所有的讀者，這一路上難免會遭受他人的耳語或關切，但請記得保守自己的心，按照最真實的心聲前行，「因為這個生命是你的，只有你有權掌控」。

Amazing在兩年多前辭去了在NGO國際志工推廣的工作，還不清楚未來路的她，曾歷經年收入11萬的窘境，也曾面臨不知道自己是誰的迷惘。如今走過低潮，她找到了「文字」是翅膀，能引領她飛翔；「書寫」是複眼，能讓更多人透過自己的眼光，看見從未想像過的生活方式。

非個人的特立獨行，90後世代集體共鳴的覺醒

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人文社會學系畢業雖未為Amazing帶來直觀的專業，卻使她在思考時具備系統式的整合邏輯。

▲（圖／女人迷）

離職後的第一個月，Amazing跟所有的人一樣極為享受重獲自由的日子，不再需要趕著每天早上九點的打卡，也不必因下班時間還沒到，被迫靈肉分離地待在辦公室裡。然而，隨著待業時間一久，親友的關心如雪花片飛來，就連早餐店阿姨、樓下警衛伯伯的隨口問候都成了壓力來源：「你之後要做什麼呢？」、「找到下一份工作了嗎？」種種問句都戳中Amazing心中最深層的焦慮，擔心自己成了無所事事，每天寄生在家中的米蟲。

可是難道就要為了他人的看法，就逼迫自己重回不快樂的就職循環嗎？Amazing不願意。她轉而開始思考工作的本質與意義，也讀了很多不同觀點的資料，才發現一切其實都有脈絡可尋，是整個社會結構長時間累積的產物。

在新書中，Amazing完整紀錄了自己的上一份工作的在職經歷，與待業期間的內心掙扎。

▲（圖／曾彥菁提供）

Gap Year、廢柴人生、斜槓青年是近幾年來熱門的關鍵字，Amazing舉例「現在的景氣已不像當年的經濟起飛時代，反而處於停滯的低靡期，因此拼命賺錢工作不再是多數人的首位考量，更在乎的是拿掉工作，生活還剩下什麼，再加上年輕一輩的90後世代，大部分都是生長在金錢相對無憂的家庭之中，有更充分的餘裕去追逐進一步的個人實踐，對工作的定義也悄悄改變。」當釐清一切的緣由後，Amazing發現自己並不孤單，是整個集體世代的意識甦醒，才總算放下心中的糾結。

做好每一件小事，別小看上天安排的機運

Amazing分享能夠走到今天並沒有什麼特別的訣竅，只是不斷地累積，把握眼前的機會。

▲（圖／女人迷）

將心中的困惑逐一梳理的同時，Amazing也回過頭來正視長久以來所逃避的原生家庭問題，還有多年來對於伴侶的情感投射，她將一篇篇心情整理成文字投稿，沒想到被核稿的主編相中，邀請她成為固定的駐站專欄作家。這對Amazing來說是一個相當大的肯定，因為書寫是她很有興趣的領域，只是一直苦無信心成為專職的文字工作者。

Amazing也坦承提到，曾有想過重返職場的念頭，但在想像過情景後明白不是自己想要的而果斷放棄。

▲（圖／曾彥菁提供）

這份專欄寫作就像一個開始的契機，為Amazing打開了另一扇大門，曾經發出的疑問：「只做喜歡的事，真的可以嗎？」也間接獲得解答！從專欄、書評再到劇本寫作，種種的自由文字接案讓Amazing能夠隨心安排自己的生活、選擇想要合作的專案，也多了很多體驗生活的可能。

儘管收入並不若一般上班族穩定，在初期存簿上的金額甚至只有幾千塊在流動，不過Amazing心裡反而感到很踏實富裕。她笑說，總覺得上天似乎早已有安排，每每快要撐不下去之時，又會馬上迎來另一個機會，使她深信只要實在地做好每件手邊的事，長久累積下來，便會有機會讓更多人看見自己。

當渴望大於恐懼，就能掌握人生的主控權

Amazing將自己的經驗集結成書，希望能讓更多人理清心中的想法，走出快樂生活的康莊大道。

▲（圖／曾彥菁提供）

「勇氣只是外界給予的勳章，真正能夠指引前行的燈塔是渴望！」Amazing從不自認是個勇敢的人，回首這近三年來的人生歷程，她知道自己之所以能夠踏出這步是因為心中有渴望，不想再過原本的生活，所以這份期待成了前進的動能，支撐她跨過恐懼，追尋理想的人生。

你呢？也正處於同樣徬徨的猶豫期嗎？如果是因為毫無頭緒而煩惱，Amazing建議可以多閱讀探討工作相關的社會學書籍，例如：《狗屁工作》、《不工作：為什麼我們該停手》，藉由不同的論點獲得解答；如果是不敢做出改變而陷入兩難的苦思，希望透過Amazing所寫的《有一種工作，叫生活》還有本篇專訪，能帶你明白「勇氣從來就不是一個成事門檻，而是在追尋過程中漸漸長出的能力！」

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