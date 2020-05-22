東森農場強打「大樹之光」玉荷包　王令麟聯手3大咖熱情開賣催落去

▲東森農場嚴選高雄大樹農會玉荷包，將於5/25（一）14:40東森購物CH 47與東森購物網開賣。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

高雄大樹玉荷包進入盛產期，長年的好口碑與好滋味受到饕客們青睞，東森農場嚴選超人氣夢幻逸品「大樹農會玉荷包」，5/25（一）14:40於東森購物CH 47與東森購物網熱情開賣，每組3公斤裝，東森價880元，董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣之外，此次行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲與立法委員邱議瑩將一同現身節目LIVE現場站台力挺，號召全體會員共同支持優質美味的在地農產。

高雄是玉荷包荔枝的最大產地，大樹區溫和的氣候與肥沃的土質，加上純淨泉水澆灌，培育出肉質飽滿、圓潤Q彈的玉荷包，堪稱「大樹之光」，其中又以大樹鄉農會出產的最受歡迎。東森農場嚴選大樹農會玉荷包強勢開賣，粒粒飽滿多汁、香氣濃郁、果肉細緻，甜度更高達18度以上，將從產地冷藏直送到府，保證吃到的是最新鮮。

▲大樹玉荷包遠近馳名，是老饕們的最愛。

天氣愈趨炎熱，來顆冰涼的玉荷包荔枝，堪稱是奢華又甜蜜的享受，而且還能補充鉀、鎂、膳食纖維、維他命C等營養。超人氣夢幻水果登場，東森購物再度邀請陳吉仲挑大樑擔任一日購物專家，陳其邁、邱議瑩兩位正港高雄人也將出席節目LIVE現場，為家鄉好滋味站台大力推銷。

為力挺在地小農，東森購物曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產，每檔銷售成績表現亮眼，新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組完銷、嘉義極光哈密瓜1,600顆秒殺以及花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，皆獲得極高的評價與回響，並帶動國內農產品結合多元平台行銷趨勢。

此外，東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。

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