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影／王浩宇收到「2顆子彈」恐嚇　桃園警偵辦並派員保護人身安全

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市民進黨籍市議員王浩宇12日在臉書貼文「剛剛收到兩顆子彈，恐嚇意味相當濃厚」，王浩宇指出，明明最初根本無意對議長不敬，但這幾天藍營媒體的操弄、韓粉的抗議，卻把社會的對立再次激發起來；中壢警方獲悉後已積極介入偵辦，並派員保護議員人身安全，同時將相關信件及子彈送警察局鑑識中心採證。

▲桃園市民進黨市議員王浩宇12日在臉書貼文「收到2顆子彈」，自爆恐嚇意外濃厚。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲桃園市民進黨市議員王浩宇12日在臉書貼文「收到2顆子彈」，自爆恐嚇意外濃厚。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇日前在臉書上傳「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引起不少韓粉反彈，繼11日王浩宇聲稱收到受死亡威脅後，12日上午在其臉書再度貼出一封信，服務處收到一封附帶2顆子彈與一張寫有「留一點口德」信件。

王浩宇在臉書上寫著：「剛剛收到2顆子彈，恐嚇意味相當濃厚」，但強調當初轉發死訊絕無對許議長不敬，但這幾天藍營媒體的操弄、韓粉的抗議，卻把社會的對立再次激發起來，無辜的基層員警，反而成為了承擔壓力的第一線，我想問，「這個社會，還要這樣撕裂嗎？」

王浩宇也認為，罷免是公民的權力，作為民選公職的我只能尊重，但這幾天韓粉、罷王團體成員不斷的死亡威脅與恐嚇，我想絕對是無法獲得社會認同的。

中壢警分局指出，已受理此案，並將相關信件與子彈送桃市警察局鑑識中心採證，除偵辦外並派員保護議員人身安全，警方呼籲民眾勿以脫序、違法方式表達意見，若查出違法者將依法辦理；中壢警方下午2時表示，經鑑識後，2顆子彈經桃園市警局鑑識中心初步鑑定，係為裝飾彈，無底火且亦不具殺傷力。

►「即日起，我退出老化黨。」

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