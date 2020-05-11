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竹市長青學苑空間大改造　成長輩最佳的休閒活動場域

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▲長青學苑改善工程已開工，年底前完工啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲長青學苑改善工程已開工，年底前完工啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

位於新竹公園與假日花市旁的長青學苑改造已啟動，長年來因環境封閉動線不明、空間零散、植栽雜亂與一旁開放明亮之新竹公園格格不入，新竹市長林智堅希望將周邊景觀納入步行城市一環，預計投入1500萬，重新規劃整理，預計打造嶄新開闊的入口廣場、各類植栽的可食地景及配合學苑課程的農園景觀，除為長輩創造一個嶄新休閒活動空間外，更結合公園步行空間再延伸，使新竹公園周遭整體場域視覺與開放度更加完整相融，將優質的活動空間和全體市民一同分享互動。

林智堅表示，經過五年來的努力，這座城市已經逐漸改頭換面，許多公共空間煥然一新，鄰近長青學苑的新竹公園與新竹市立動物園皆已完工啟用，假日成為市民朋友與觀光客最佳的休閒去處，此次將公園旁的長青學苑景觀一併改造，透過開闊、有系統的綠意景觀與創造多功能的活動空間，不只學苑的長輩受益，更讓優質環境與市民分享，同時串聯新竹市立動物園、即將完工的體育場、孔廟廣場，讓整座新竹公園空間景觀更趨完善，並讓到此孜孜不倦、持續學習的長輩有個舒適幸福的學習環境。

城銷處表示，長青學苑周邊樹木長期缺乏整理與修剪，景觀雜亂，又與周邊地形有極大高低差，在缺乏明顯動線與入口下，形成一個與周邊相比較為陰暗的空間，令市民難以親近；利用此次改善工程，將既有鮮少使用的涼亭及花台打除，擴大生長樹穴與增加綠地，並進行植栽梳理及土層改善，並規劃具教育學習意義的可食地景及農園景觀。

此外，原有老舊設施如欄杆、人行道鋪面等，將以全區空間場地進行重新調整改善。步道採無障礙設計，另增設夜間照明、保留原有槌球場運動空間，並新建一座全新的廁所，全方面提升周邊環境，使學苑長輩與市民都能享有優質開放的活動空間；改善工程已開工，年底前完工啟用。

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