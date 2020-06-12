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一夜繽紛！印度5萬年隕石坑變「粉紅湖」　夢幻顏色吸專家解謎

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記者吳孟臻／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）布爾達納一座因5萬年前隕石墜落造成的月亮湖（Lonar Lake），近日在一夜之間變成鮮豔的粉紅色，專家根據澳洲「粉紅湖」的案例推測，可能是湖泊鹽分上升，或是湖內的藻類生長，導致水質變色，目前確切原因仍不明。

當地的地質學家卡拉特（Gajanan Kharat）透露，其實該湖已前就曾變過色，只是沒有像這次一樣明顯，「今年特別的明顯，因為今年水位下降、深度變淺，所以鹽度上升，導致湖泊內出現一些變化」。

他更透露，研究員正調查，變色是否與湖內的紅藻有關，目前已將樣本送到多個實驗室，一旦結果出來，就能確認真正原因。也有專家推測，湖泊變色可能因為封城期間，少了人為干擾有關。

據悉，該湖在雨季時都會微微變色，只是今年特別粉紅，月亮湖保護組織表示，只要下雨水位上升，湖泊就會變回正常的顏色。

該湖位於孟買東方500公里遠，平均直徑為1.2公里、最深150公尺，根據《CNN News 18》，5萬年前隕石撞擊地球，在此處產生隕石坑，後積水成為湖泊，是當地著名的旅遊勝地，有很多科學家到此地做地質研究。

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