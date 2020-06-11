▲健保醫材上限被罵爆，陳時中親上火線回應：有疑慮都可以談。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署幫八類自費差額醫材訂上限，醫界砲聲連連，衛福部長陳時中今（11）日晚間親上火線呼籲，醫界認為功能分類不恰當、或者價格不合理的，都可以提出來，衛福部搜集意見後，會再與專家做進一步討論。他也強調，新制公佈並非明天就要做，而是有留緩衝期，8月1日才要上路。

陳時中表示，會訂定自費醫材差額收費上限，有兩個重要原因，一為讓醫材價格合理，二為在功能效益上進行分組。他強調，健保署為了訂定此規定，已與多方經過一年半溝通，大形成共識後才公布，可能有些醫療團體、醫師沒有參與討論，才會有疑慮，歡迎大家一體討論。

請繼續往下閱讀...

健保署已幫八大類、352項自費醫材訂定的差額給付價格，是依公立醫院與醫學中心採購價中位數進行增減。陳時中表示，健保署不會把明明需要10萬元才買得到的醫材，訂到2萬元天花板價，造成一大段人沒一才可用。

他也舉人工水晶體為例，現在健保幫多焦點、兩焦點、非球面的水晶體，訂出5萬6千8011元收費上限，收費高於該價的廠牌，可以舉例自己為何而貴，衛福部會再請專家小組來談。

陳時中重申，會訂定這項規定，主要是希望民眾不要花冤枉錢，如果訂得不好，可能會讓民眾用到不好的醫材，以致掛一漏萬。不過，他也提到，「我們對專家有信心」，而現在健保署已依據功能分類訂定價格範圍，也放上網讓全民查詢，歡迎醫界、業者針對不合理處提出討論。但衛福部始終希望保障醫界合理收入，也希望病人站在資訊清楚的狀況下，受到政府保障與保護。