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中捷綠線傳捷報　「連續7天穩定」測試過關！18天火速達標

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▲▼中捷綠線連續7天穩定性測試成功過關。（圖／台中市政府提供）

▲中捷綠線連續7天穩定性測試成功過關，董事長林志盈與工作人員合影。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

年底將通車的捷運綠線再傳好消息，台中捷運公司進行連續7天穩定性測試，12日第7天末班車抵達高鐵台中站，宣告初勘測試成功過關。中捷表示，原計畫2個月完成測試，在中捷、北捷工程局、廠商KAC三方共同努力下，18天就提前達標。接下來將請台中市府初勘，朝年底通車邁進。

中捷董事長林志盈今天表示，中捷自我要求嚴格，每天在官網及臉書粉絲團公開穩定性測試數據，一切都估開透明。依過往經驗，為期7天的穩定性測試要達標，通常需要1至2個月，為的是從中間發現問題並研商改善，確保通車後安全無虞。

請繼續往下閱讀...

他也說，民眾殷切期盼台中第一條捷運通車，中捷最珍貴資產也就是民眾的信賴，因此，朱捷秉持公開透明精神，以及負責任的態度，來完成穩定性測。接下來要報請市府進行初履勘，確保系統安全無虞，中捷綠線就可順利通車

中捷補充說明，依「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，初勘前應提出系統穩定性測試報告，中捷公司自5月25日展開穩定性測試，期間歷經地震及連續多日降雨，今日凌晨中捷綠線順利通過連續7天穩定性測試；根據實測結果，包括系統可用度、平均列車妥善率、系統啟動、發車情形、無人駕駛系統等各項目皆符合要件。

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中捷捷運綠線通車穩定測試

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