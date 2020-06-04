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6/7日起搭大眾運輸有望脫口罩！　鬆綁解禁「條件」一次看

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▲▼台北捷運。（資料照／記者季相儒 攝）

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央為了因應現狀，開始鬆綁疫情管制措施，7日開始搭捷運有望脫口罩。不過，在何種狀態下能夠「不戴搭車」？交通部也公布最新辦法，若能維持社交距離，或有適當阻隔設施時，就可以摘下口罩。

交通部7日公布3點鬆綁管制措施，這3點分別如下：

請繼續往下閱讀...

一、大眾運輸部分：

(一)大眾運具或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。

(二)旅客在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩(或採用適當阻隔設施)時，解除雙鐵列車車內及國內航線空運航班上飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

▼6月7日開始，搭大眾運輸有望不戴口罩。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

(三)恢復雙鐵列車上商品販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。

(四)台鐵新自強號連續假期開放銷售站票，惟採總量管制每列車以120人為限。

(五)高鐵連續假期可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。

(六)取消國道服務區人、車潮管制。

▼至於公車何時解禁，北市府回應，以中央的決策為準。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲7日起公車捷運等大眾運輸，維持社交距離可不戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

二、觀光部分：

(一)取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制。

(二)訂定旅遊參考守則，供民眾及旅行社遵循，重點包括：

1.食：符合衛福部推動餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案。

2.宿：安排2人1室、1人1床之房型為原則。

3.遊：安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩。

4.購：賣場收銀區規劃指引民眾維持1.5公尺社交距離或請民眾戴口罩。

5.行：旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫。

▼至於觀光部分，交通部也訂立了相關政策。（示意圖／記者李宜秦攝）

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅客,櫻花,金瓜石（圖／記者李宜秦攝）

三、其他

(一)郵局部分

1.進入郵局仍需量體溫、戴口罩，但進入後在可維持社交距離下，得不戴口罩。

2.恢復臨時郵局申請(如民眾有活動所需可申請臨時郵局)。

3.取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」之措施。

4.郵政博物館重新全面開放。

(二)燈塔重新全面開放。

至於公車的部分，台北市府回應，將以中央的規定為準，不會自行決定捷運公車口罩解禁，看中央怎麼說，就怎麼辦。

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