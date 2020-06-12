2顆子彈是真的！王浩宇：自導自演要吃官司沒人會冒險

▲桃園縣議員王浩宇「收兩顆子彈報警處理」說明。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

桃園市民進黨籍市議員王浩宇12日在臉書貼文，指「剛剛收到兩顆子彈，恐嚇意味相當濃厚」；中壢警方獲悉後已積極介入偵辦，並派員保護。王浩宇12日受訪表示，它是真的子彈，自導自演的話要吃上高刑期的官司，沒有人會冒這種險。經鑑識中心採證後，初步鑑定，子彈為裝飾彈，無底火且亦不具殺傷力。

王浩宇12日下午受訪表示，目前正在調閱辦公室監視器，查看誰到過辦公室，雖然信件上郵戳為內湖，但也有可能是對方自己投遞。王浩宇說，每天都有很多死亡威脅或攻擊言論，但這幾天有越來越嚴重的跡象，不論支持或反對，罷免是公民權利，當跨越底線用恐嚇威脅方式，揚言產生身體危害，這應該是社會無法認同，會配合警方調查。

王浩宇說，不論針對誰的報復性罷免，這都是公民的權利，「就算要罷免我也尊重」，但後面這些所謂恐嚇威脅的言論就應該避免，否則真的一直耗費社會資源。

王浩宇表示，臉書上的死亡威脅大部分是來自對岸或海外帳號，沒有人頭沒有身分還是找不到來源，還是希望大部分人冷靜，不管討厭我的或是韓粉，大部分都是理性的，只是針對問題再討論，不要因為少部分的人讓台灣民主蒙羞。

王浩宇說，罷免是非常辛苦的過程，做為中壢的議員，兩次都是用最少的競選預算勝選，代表有一定的人支持我，我也尊重有人討厭我。

至於外界質疑自導自演？王浩宇說，它是真的子彈，自導自演的話要吃上高刑期的官司，不太可能會自導自演，沒有人會冒這種險。